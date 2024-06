Hej! Queste sono le parole che devi assolutamente imparare (se vuoi andare in Danimarca quest’estate)

Se state pensando di visitare la Danimarca siete nel posto giusto: in questo articolo vedremo termini, espressioni e frasi in lingua danese per meglio destreggiarsi all'interno del paese scandinavo.

Il danese è una lingua complessa, poco diffusa e difficile da imparare.

Parlata principalmente dai nativi danesi, circa 6 milioni di persone, è una lingua con una pronuncia peculiare, composta da occlusioni glottali e suoni a noi poco familiari, che richiede studio ed una certa predisposizione.

Detto questo, l’acquisizione anche minima di alcune nozioni di base può tornare utile per un viaggio in Danimarca: imparare a ordinare un caffè, saper dire “grazie” e poter chiedere un’informazione possono facilitare ed arricchire l’esperienza di viaggio, visto che i danesi sono noti per la loro convivialità ed apprezzeranno sinceramente i vostri sforzi per padroneggiare la loro lingua.

Non importa quanto possiate sentirvi impacciati, i vostri tentativi saranno sempre accolti con un sorriso.

Imparare il danese: quali sono le parole essenziali

Iniziamo con i termini basilari, come “ciao” e “come stai ?”.

Ciao: Hej (informale) / goddag (formale)

Grazie: Tak

Arrivederci: Hej hej (informale) / farvel (formale).

Alcune persone hyg dig! (che puo essere tradotto come un augurio, in riferimento al concetto di hygge).

Per favore: il danese non prevede una parola specifica per dire “per favore”. Al suo posto si utilizzano espressioni come vær så venlig (“essere gentili”), si iniziano le frasi con “Posso?” (Ma jeg) o con “Potrei?” (Kunne jeg), oppure si aggiunge la parola tak (“grazie”) alla fine della frase/domanda.

Si: Ja (pronunciato “yeah”)

No: Nej

Come stai?: Hvordan har du det?

Parli inglese?: Taler du engelsk?

Potresti ripetere?: Kan du venligst gentage det?

Come ti chiami?: Hvad hedder du?

Mi chiamo …: Jeg hedder …

Vengo da …: Jeg er fra …

Mi scusi/mi dispiace: Undskyld

Dov’è … il museo/stazione del treno/ristorante?: Hvor er … museet/togstationen/restauranten?

Quando parte il prossimo autobus/treno?: Hvornår er den næste bus/tog?

Ho una prenotazione: Jeg har en reservation

Accettate carte di credito?: Accepterer du kreditkort?

La camera dispone di vasca e servizi igienici?: Har værelset bad og toilet?

Dove posso affittare una bicicletta?: Hvor kan jeg leje en cykel?

È fantastico!: Det er fedt!

I numeri in danese

Uno : En

Due: To

Tre: Tre

Quattro: Fire

Cinque: Fem

Sei: Seks

Sette: Syv

Otto: Otte

Nove: Ni

Dieci: Ti

Cibo e bevande

Tipico panino della cucina danese: Smørrebrød

Piatti freddi da buffet: Koldt bord

Aringa: Sild / può essere anche in salamoia ( syltede ), marinata ( marinerede ) o salata ( salted ).

/ può essere anche in salamoia ( ), marinata ( ) o salata ( ). Gamberetti: Rejer

Polpette: Frikadeller

Caffè: Kaffe

Tè: Te

Pasticceria danese

Wienerbrød anche detto “pane viennese”.

Esatto, se volete ordinare il celebre dolcetto friabile e burroso, conosciuto nel resto del mondo come “Danese“, dovrete utilizzare un soprannome austriaco (la leggenda narra che i fornai di Vienna portarono la prelibatezza in Danimarca nel XIX secolo, ma quando i fornai danesi si trasferirono all’estero ed introdussero le proprie specialità, il dolce divenne noto come “Danese”).

Birra: Øl

Vino bianco: Hvidvin

Vino rosso: Rødvin

Vin brulè: Gløgg

Sono vegetariano/vegano: Jeg er … vegetar/veganer

Il conto per favore!: Regningen tak!

Quale birra mi consigli?: Hvilken øl anbefaler du?

Salute/cin cin!: Skål!

Colazione: Morgenmad

Pranzo: Frokost

Cena: Aftensmad

Potresti consigliarmi un bar/pub/ristorante?: Kan du anbefale en café/pub/restaurant

Frasi idiomatiche e proverbi

Concludiamo questa mini guida con alcune espressioni che, tradotte letteralmente, sfocerebbero nell’assurdo, ma che in realtà indicano un concetto ben preciso.

La capra è stata rasata!

Så er den ged barberet! Una frase che indica la capacità di aver saputo gestire una situazione, o l’aver portato a termine qualcosa.

Ingoia un cammello!

Sluge en kamel! Quando dovrai sopportare qualcosa con cui non sei d’accordo. Il famoso boccone amaro, difficile da mandar giù.

Spara al pappagallo!

Skød papegøjen! Quando lui o lei “sparano al pappagallo”, o “hanno sparato al pappagallo”, significato che hanno avuto un colpo di fortuna.

Mi sento come il tuorlo di un uovo

Jeg har det som blommen i et æg. Si dice quando ci si sente felici e contenti.

Soffia mezzo pellicano

Det blæser en halv pelikan. Espressione utilizzata quando c’è molto vento

Piovono apprendisti calzolai

Det regner skomagerlærlinge. Quando piove a dirotto.

Ci sono i gufi nella palude

Der er ugler i mosen. Figura retorica utilizzata quando si verifica qualcosa di sospetto.

La nostra guida si conclude qui, buon viaggio! (hav en god tur!)

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: