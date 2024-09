Nella regione spagnola dell’Estremadura si “reclutano” nomadi digitali: chi si trasferisce qui può ricevere fino a 15.000 euro

Per dare una scossa all’economia locale, l’Estremadura sta cercando di attirare nomadi digitali offrendo loro fino a 15.000 euro per trasferirsi per almeno due anni

L’Estremadura, una regione autonoma della Spagna, sta cercando di attrarre nomadi digitali offrendo sovvenzioni significative fino a 15.000 euro per incentivare il trasferimento nella zona. Questo approccio si differenzia da quello adottato da molte altre località europee dove i nomadi digitali sono visti con sospetto a causa dell’impatto sulla gentrificazione e sull’accessibilità per i residenti locali.

La regione è caratterizzata da una bassa densità di popolazione e un’economia che soffre di tassi di disoccupazione elevati, pari al 17,6%, rispetto alla media nazionale dell’11,9%. Per contrastare queste sfide, il governo dell’Estremadura ha stanziato due milioni di euro per attrarre circa 200 lavoratori a distanza, in particolare professionisti del settore tecnologico.

L’area è famosa per la sua bellezza naturale, con riserve protette e catene montuose, ed è meno costosa rispetto ad altre città spagnole. Ad esempio, vivere a Badajoz, la capitale dell’Estremadura, costa circa il 30% in meno rispetto a Madrid, rendendo la regione particolarmente allettante per chi cerca un buon equilibrio tra qualità della vita e costi.

Quali sono i requisiti

I requisiti per accedere a queste sovvenzioni prevedono che i candidati siano professionisti che lavorano completamente da remoto e che si impegnino a risiedere in Estremadura per almeno due anni. Possono fare domanda sia residenti in Spagna che cittadini stranieri, purché abbiano la documentazione necessaria e rispettino i criteri di ammissibilità.

Le borse di studio variano in base a determinati fattori: i giovani sotto i 30 anni e le donne possono ricevere 10.000 euro, mentre altri candidati ottengono 8.000 euro. Inoltre coloro che decidono di rimanere per un ulteriore anno possono ricevere un secondo pagamento.

Le domande si apriranno dopo la pubblicazione ufficiale del programma e potranno essere presentate online. I candidati dovranno fornire vari documenti attestanti la loro situazione lavorativa e residenza. Insomma, un programma che da una parte è un’opportunità unica per rinnovare l’economia locale e dall’altra è un’occasione ghiotta per i lavoratori a distanza che vogliono cambiare vita.

Fonte: Extremadura Empresarial

