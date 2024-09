Cammino di Santiago: francese o primitivo? Quale di questi è quello originale?

Il cammino di Santiago offre diversi percorsi: quale scegliere tra il cammino francese ed il cammino primitivo?

Il Cammino di Santiago è un’antica rete di pellegrinaggi che conduce alla tomba dell’apostolo Giacomo il Maggiore, situata nella cattedrale di Santiago de Compostela, in Spagna. Tra le numerose vie che i pellegrini possono scegliere, le più famose sono il Cammino Francese e il Cammino Primitivo.

Ma quale di questi è l’originale? E quali sono le peculiarità di ciascun percorso? Scopriamolo insieme.

Il Cammino Francese: il percorso più popolare

Il Cammino Francese è senza dubbio il più famoso e frequentato tra tutti i percorsi di Santiago. Partendo dai Pirenei, solitamente da Saint-Jean-Pied-de-Port in Francia, attraversa la Spagna del nord per circa 800 chilometri. Questo percorso è ben segnalato e offre una vasta rete di ostelli, bar e ristoranti per i pellegrini.

La popolarità del Cammino Francese è dovuta alla sua accessibilità e alla ricchezza di infrastrutture turistiche. Ogni anno, migliaia di persone da tutto il mondo scelgono questo cammino, attratti dalla bellezza dei paesaggi, dalla varietà culturale e dalle storie dei pellegrini che incontrano lungo la strada.

Lungo il Cammino Francese, i pellegrini attraversano città storiche come Pamplona, Burgos e León, ciascuna con il proprio patrimonio artistico e architettonico. Il percorso è anche noto per la bellezza naturale dei suoi paesaggi, che variano dalle montagne dei Pirenei alle pianure della Meseta e alle verdi colline della Galizia.

Il Cammino Primitivo: il percorso storico

Il Cammino Primitivo è considerato il percorso originale del Cammino di Santiago. Risale al IX secolo, quando il re Alfonso II delle Asturie intraprese questo cammino per visitare la tomba di San Giacomo dopo la sua scoperta. Partendo da Oviedo, nel nord della Spagna, il Cammino Primitivo si estende per circa 320 chilometri fino a Santiago de Compostela.

Questo percorso è meno frequentato rispetto al Cammino Francese, ma offre un’esperienza di pellegrinaggio autentica e più intima. I paesaggi del Cammino Primitivo sono spettacolari e spesso più impegnativi, attraversando montagne, valli e foreste. La fatica del percorso è compensata dalla bellezza dei panorami e dalla tranquillità che si trova lungo la strada.

Un altro aspetto affascinante del Cammino Primitivo è la possibilità di scoprire la storia medievale della Spagna. Lungo il percorso, si possono visitare antiche chiese, monasteri e castelli che raccontano la storia dei primi pellegrinaggi. Oviedo, punto di partenza del Cammino Primitivo, è una città ricca di storia e cultura, con la sua famosa cattedrale e il tesoro delle reliquie.

Qual è quello originale?

Se ci si riferisce al percorso più antico e storicamente significativo, il Cammino Primitivo può essere considerato il cammino originale. Il re Alfonso II delle Asturie fu il primo pellegrino documentato a intraprendere questo viaggio, stabilendo il modello per i pellegrinaggi futuri. Tuttavia, nel corso dei secoli, il Cammino Francese è diventato il percorso più noto e popolare, grazie alla sua accessibilità e alla ricchezza delle infrastrutture.

Quale cammino scegliere?

La scelta tra il Cammino Francese e il Cammino Primitivo dipende da ciò che si cerca in un pellegrinaggio.

Se si desidera un’esperienza socialmente ricca, con la possibilità di incontrare molti altri pellegrini e godere di una vasta gamma di servizi, il Cammino Francese è la scelta ideale. È un percorso che offre un’ampia varietà di paesaggi, culture e storie, rendendolo perfetto per chi cerca un’esperienza completa e varia.

D’altra parte, se si preferisce un’esperienza più solitaria e autentica, immersa nella natura e nella storia, il Cammino Primitivo è la scelta giusta. Questo percorso è meno affollato e offre una sfida fisica maggiore, ma ricompensa i pellegrini con paesaggi mozzafiato e un senso di pace e tranquillità.

In definitiva, non esiste una risposta univoca alla domanda su quale sia il vero Cammino di Santiago. Entrambi i percorsi, il Francese e il Primitivo, hanno la loro importanza storica e offrono esperienze uniche. La scelta dipende dalle preferenze personali e dalle aspettative di ciascun pellegrino.

Che si scelga il cammino più popolare o quello più antico, l’importante è intraprendere il viaggio con il cuore aperto e la mente pronta a scoprire nuove esperienze. Il Cammino di Santiago, in tutte le sue forme, rimane una delle esperienze più affascinanti e trasformative che si possano vivere.

