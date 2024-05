Andalusia: ora puoi dormire in una casa grotta, per stare freschi senza l’aria condizionata

Vi immaginate come sarebbe viaggiare in Spagna e soggiornare in una grotta immersa nella natura? In Andalusia, questo sogno può diventare realtà grazie alle case grotta.

Principalmente situate nella zona di Granada, in Andalusia, queste abitazioni scavate nelle pareti montuose offrono tutti i comfort di un hotel, ma con il fascino unico di un ambiente naturale senza pari.

Se desiderate un’esperienza di viaggio originale e indimenticabile in Spagna, che strizzi anche un occhio all’ambiente, continuate a leggere e scoprite queste strutture ecoturistiche molto particolari.

Le case grotta hanno una storia affascinante

Le case grotta hanno radici antiche, risalenti al XV secolo. In quel periodo, le famiglie arabe di Granada utilizzavano queste grotte come rifugi per il grano e gli animali. Durante la Reconquista, gli arabi si ritirarono nelle grotte per sfuggire alle città e mantenere uno stile di vita basato sull’agricoltura e la pastorizia.

Si trovano per lo più in una zona di colline fangose e sono state trasformate in vere e proprie abitazioni. Queste grotte, circa quattromila, sono state scavate nel corso dei secoli e presentano forme bizzarre, costituendo la più grande concentrazione di grotte abitate in Europa.

Ogni collina è punteggiata da case bianche, con una porta d’ingresso, una o due finestre e camini bianchi. Nelle grotte, l’uso di gas e tubi dell’acqua è vietato per legge, quindi molte persone hanno cucine e bagni esterni alle camere.

Circa 3000 persone vivono qui, e molte di queste sono state trasformate in confortevoli hotel.Se amate gli hotel storici spagnoli, le case grotta sono una tappa imperdibile.

Un clima perfetto tutto l’anno

Indipendentemente dalle preferenze climatiche, le case grotta mantengono una temperatura ideale costante tra i 18 e i 22 gradi Celsius durante tutto l’anno. Grazie alla loro struttura unica, potrete godervi un’estate fresca e un inverno caldo senza bisogno di aria condizionata o riscaldamento. In una casa grotta, vi innamorerete ancora di più del clima mediterraneo spagnolo.

Sostenibilità e comfort

Le case grotta rappresentano un ottimo esempio di accoglienza sostenibile, perché sono strutture a impatto zero, grazie al loro ottimo isolamento termico, consentono un notevole risparmio energetico fino al 50%. Inoltre, le grotte offrono elevati livelli di insonorizzazione, garantendo una tranquillità e un riposo impareggiabili. Soggiornando in queste strutture, avrete l’opportunità di connettervi con la natura come mai prima d’ora.

Dove le potete trovare?

Il comune di Guadix e il quartiere di El Sacromonte sono i luoghi ideali nella zona di Granada per usufruire di questo tipo di strutture.

Guadix vanta una storia antica e un patrimonio monumentale impressionante, che include l’Alcazaba araba medievale, la maestosa Cattedrale ed edifici dall’elegante stile mudéjar. Ma ciò che la rende davvero unica sono proprio i suoi quartieri con le caratteristiche case-grotta, le quali testimoniano un’architettura peculiare e affascinante.

Posizionata in un passaggio strategico tra il Levante e la Valle del Guadalquivir, Guadix è stata abitata sin dai tempi preistorici, come indicano i numerosi ritrovamenti archeologici che risalgono all’era Neandertaliana e oltre. Presieduta dall’Alcazaba araba, la città monumentale rivela l’incrocio di culture e stili architettonici, con la sontuosa Cattedrale che mescola gotico, rinascimentale e barocco.

Le feste locali, come la Festa del Cascamorras e le celebrazioni patronali in onore di San Torquato, rendono l’atmosfera di Guadix vibrante e coinvolgente.

Nei dintorni di Guadix, luoghi come Baza, con la sua ricca eredità iberica, e Granada, con i suoi tesori come l’Alhambra e l’Albaicín, offrono ulteriori esperienze culturali e storiche. La provincia di Granada è anche benedetta dalla bellezza naturale della Sierra Nevada e dei suoi parchi circostanti, che invitano ad ammirare paesaggi mozzafiato e ad avventurarsi in esperienze all’aria aperta.

Qui potrete trovare maggiori informazioni.