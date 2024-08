Sempre più donne viaggiano da sole: il 75% delle ragazze della Gen Z esplora il mondo in solitaria

Le donne che viaggiano da sole sono aumentate dell’88% negli ultimi quattro anni, con questo fenomeno che contraddistingue soprattutto la Gen Z

Sempre più donne viaggiano da sole per il mondo. Questo fenomeno sta infatti vivendo un momento di grande espansione, con un’impennata guidata principalmente dalle donne della Generazione Z, ma che coinvolge anche donne di altre fasce d’età.

Questa tendenza riflette non solo un crescente desiderio di avventura, ma anche una crescente fiducia nelle proprie capacità di affrontare il mondo autonomamente. Secondo i dati raccolti da Hostelworld, il numero di donne che scelgono di viaggiare da sole è aumentato dell’88% negli ultimi quattro anni.

Questo boom è particolarmente evidente nel Regno Unito, dove ben il 75% delle giovani donne della Gen Z ha già fatto esperienza di un viaggio in solitaria o ha intenzione di farlo, superando i loro coetanei maschi. A livello globale, le donne americane sono in testa per numero di prenotazioni di viaggi in solitaria, seguite da Germania, Regno Unito, Australia e Canada.

Il fenomeno prende piede anche in Italia

Questa nuova generazione di viaggiatrici vede nel viaggio in solitaria un’opportunità unica per scoprire se stesse, per affrontare sfide personali e per coltivare un’indipendenza che difficilmente si sperimenta viaggiando in gruppo. Viaggiare da sole permette di esplorare nuove culture senza compromessi, seguendo i propri ritmi e desideri senza dover adattarsi agli altri.

L’indipendenza acquisita durante questi viaggi rafforza l’autostima e insegna anche a gestire situazioni difficili, dimostrando a se stesse (e agli altri) di essere capaci di affrontare il mondo da sole. Molte donne scelgono questa modalità di viaggio per sentirsi libere di essere se stesse, lontano dalle aspettative e dai condizionamenti imposti dalle relazioni familiari o sociali.

E in Italia? Anche da noi il trend del viaggio in solitaria è in crescita, con un numero sempre maggiore di donne che scelgono di partire da sole. Nel 2017, le viaggiatrici solitarie italiane erano circa 517.000, con un incremento del 11,1% per l’anno successivo. Queste donne, spesso laureate e poliglotte, scelgono di esplorare il mondo in libertà, senza vincoli, dimostrando che il viaggio in solitaria non è solo un modo per vedere il mondo, ma anche per riscoprire se stesse.

