Bonus Vacanze 2024: tutti i requisiti e come fare richiesta per ottenere un contributo fino a 1400 euro

Il Bonus Vacanze dell’Inps permette a pensionati e famiglie con almeno tre membri e un Isee inferiore a 40.000 euro di ottenere un contributo fino a 1400 euro

Torna anche per il 2024, confermato dall’Inps, il Bonus Vacanze, un incentivo destinato a specifiche categorie per sostenere le spese di viaggio e promuovere il turismo domestico. L’agevolazione, che può arrivare fino a 1.400 euro, è valida per soggiorni prenotati tra il 1° maggio e il 17 dicembre 2024, con l’eccezione del periodo dal 9 al 29 agosto.

Il Bonus è principalmente riservato ai pensionati italiani iscritti a particolari gestioni previdenziali, come la Gestione Dipendenti Pubblici, la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (ex Fondo Credito), e la Gestione Fondo Postelegrafonici (ex IPOST).

Possono richiederlo anche i loro coniugi conviventi e i figli con disabilità grave o invalidità civile al 100%, purché inseriti nell’attestazione Isee del pensionato. In aggiunta, il bonus è esteso anche a famiglie con almeno tre membri e un reddito Isee inferiore a 40.000 euro. In questi casi, il contributo può arrivare fino a 500 euro.

Come funziona l’agevolazione

L’importo del bonus varia in base alla durata del soggiorno e al reddito Isee del richiedente. Per vacanze di 15 giorni e 14 notti, il contributo massimo è di 1.400 euro. Per soggiorni più brevi, di 8 giorni e 7 notti, il rimborso è di 800 euro.

La percentuale di copertura delle spese cambia con gli scaglioni Isee: si va dal 100% per redditi fino a 8.000 euro, al 60% per redditi superiori a 72.000 euro. Le spese coperte includono viaggio, alloggio, vitto, escursioni e attività sportive. È previsto che l’80% del rimborso venga applicato immediatamente alle spese di viaggio, mentre il restante 20% sarà restituito come detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi successiva.

Per avere diritto al bonus, bisogna soggiornare in hotel e interfacciarsi unicamente con agenzie di viaggio e tour operator accreditati. Le domande devono essere presentate tramite il portale Inps o l’App IO. Per accedere al bonus, è necessario avere Spid, Carta d’identità digitale o Cns.

