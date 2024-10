Black Friday e viaggi: un connubio tra sostenibilità e risparmio

Viaggiare in modo sostenibile e al contempo economico è possibile, specialmente sfruttando le offerte del Black Friday. Questo evento infatti è noto per gli sconti su una vasta gamma di articoli da acquistare, ma non tutti sanno che è valido anche sui viaggi. Durante questa giornata è possibile trovare promozioni interessanti su voli e hotel, che, combinate con altre occasioni di risparmio rendono i viaggi più convenienti.

Perché acquistare un viaggio in occasione del Black Friday?

Come già accennato, viaggiare è più economico con Voyage Privé e il Black Friday. Questo perché durante il “venerdì nero”, si possono trovare sconti fino all’80% su pacchetti che comprendono volo e hotel, che rendono viaggiare molto conveniente.

Sebbene queste offerte siano generalmente valide per un solo giorno, capita spesso che vengano estese per tutto il weekend fino al Cyber Monday, il lunedì successivo. Anche se il “lunedì digitale” è nato come evento dedicato principalmente agli acquisti tecnologici, infatti, negli ultimi anni le promozioni si sono allargate a molti settori, inclusi viaggi e turismo.

Tra le opportunità, oltre alle classiche mete, europee e non, ci sono anche i viaggi a contatto con la natura, che permettono di staccare dalla frenesia quotidiana e godere di paesaggi incontaminati.

Come fare affari durante il Black Friday?

Per assicurarsi di fare gli affari migliori durante il Black Friday è bene seguire delle strategie precise, ad esempio:

Monitorare i prezzi in anticipo : nei giorni precedenti al Black Friday, è utile tenere d’occhio i prezzi dei voli e degli hotel per avere un’idea chiara dei costi. In questo modo, si potrà verificare se gli sconti proposti durante l’evento siano realmente vantaggiosi;

: nei giorni precedenti al Black Friday, è utile tenere d’occhio i prezzi dei voli e degli hotel per avere un’idea chiara dei costi. In questo modo, si potrà verificare se gli sconti proposti durante l’evento siano realmente vantaggiosi; Flessibilità : per ottenere l’offerta più convenienti, è consigliabile non concentrarsi su una sola destinazione. Spesso, destinazioni alternative e poco gettonate offrono prezzi molto vantaggiosi, e chi è disposto a valutare diverse opzioni ha più possibilità di trovare tariffe scontate;

: per ottenere l’offerta più convenienti, è consigliabile non concentrarsi su una sola destinazione. Spesso, destinazioni alternative e poco gettonate offrono prezzi molto vantaggiosi, e chi è disposto a valutare diverse opzioni ha più possibilità di trovare tariffe scontate; Non aspettare troppo a lungo : se si trova un’fferta conveniente per il viaggio desiderato, è meglio prenotare subito. Le occasioni del Black Friday sono spesso limitate e aspettare nella speranza di un ulteriore sconto può far perdere l’opportunità;

: se si trova un’fferta conveniente per il viaggio desiderato, è meglio prenotare subito. Le occasioni del Black Friday sono spesso limitate e aspettare nella speranza di un ulteriore sconto può far perdere l’opportunità; Iscriversi alle newsletter: chi è iscritto alle newsletter delle compagnie aeree e dei siti di viaggi spesso riceve offerte esclusive e sconti anticipati, che possono dare un vantaggio competitivo durante il Black Friday.

Le destinazioni più sostenibili

Ci sono delle destinazioni considerate particolarmente “green”, ovvero in cui si possono vivere delle esperienze rispettose dell’ecosistema locale e della popolazione. Tra queste ci sono la Spagna ed il Portogallo, e in particolare il cosiddetto “cammino portoghese” che congiunge i due Paesi.

Anche la Cina negli ultimi anni sta diventando un Paese attento alle tematiche ambientali, così come il Tibet, dove le autorità locali stanno promuovendo un turismo responsabile.

Tuttavia, anche in Italia ci sono delle zone particolarmente adatte a una vacanza all’insegna della sostenibilità, in cui vivere esperienze autentiche ma ad un prezzo contenuto.

Tra tutte spiccano, ad esempio, Cortina d’Ampezzo e Val di Fassa nel cuore delle Dolomiti oppure le Cinque Terre in Liguria, caratterizzate da vigneti su terrazzamenti ripidi.

