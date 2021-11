Worm’s Eye View: in che direzione si muove il serpente? L’illusione ottica che confonde il cervello

Si intitola “Worm’s Eye View” ed è un’illusione ottica concepita da Michael Pickard e Gurpreet Singh dell’Università del Sunderland, Regno Unito, presentata al Best Illusion of the Year Contest del 2018.

Il video mostra un serpente a cui vengono man mano modificati i colori, creando così un senso di movimento illusorio. Il rettile infatti è fermo.

Quando il colore del serpente cambia, la direzione del suo movimento sembra invertirsi. Succede perché l’osservatore vede il colore più prominente in primo piano e il colore meno prominente in secondo piano. Il colore che percepisce in primo piano determina quindi la direzione del movimento percepito. Ma si tratta di un’illusione ottica perché la direzione non cambia.

L’illusione di Worm’s Eye View si basa su una tecnica di abbinamento dei colori descritta dai prof. Stuart Anstis e Patrick Cavanagh, che lo hanno sviluppato come test di screening per il daltonismo.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

FONTE: Best Illusion of The Year contest

Leggi anche: