Vuoi sempre avere ragione? Scegli il gatto che ti attira di più e scopri finalmente la verità

Ti hanno mai detto che vuoi sempre avere ragione? E se è successo, quante volte hai risposto che non è affatto così? Ebbene, con questo test puoi scoprire finalmente la verità, che ti piaccia o meno!

Come funziona? Devi soltanto scegliere uno dei 4 gatti che vedi nell’immagine e andare al profilo corrispondente. Sceglilo d’istinto, senza pensarci troppo su.

Come sempre, ti ricordiamo che si tratta soltanto di un gioco.

Gatto 1

Se hai scelto questo micio hai sempre ragione, ma con dei limiti. Insomma, non sei troppo cocciuto e intransigente, dipende dalle circostanze. Solo su certi argomenti non transigi diventando testardo.

Gatto 2

Tu sì che vuoi sempre, ma proprio sempre, avere ragione! Qualunque sia l’argomento di discussione, l’ultima parola spetta a te. Sei convinto di essere dalla parte del giusto e non ti metti minimamente in discussione. Inflessibile, rigido, a volte davvero insopportabile. Non è che esageri?

Gatto 3

Sei una persona disposta ad ascoltare gli altri e a mettere in discussione le proprie idee e opinioni. Non ti lasci influenzare passivamente, hai un tuo punto di vista chiaro e definito, tuttavia sei abbastanza saggio per capire che un atteggiamento troppo rigido è inutile.

Gatto 4

La tua parola d’ordine è flessibilità. Sei una persona estremamente elastica, ti piace essere messo in discussione perché ami destabilizzarti. E più le idee altrui ti risultano inaccettabili, meglio è. Infatti non ami circondarti di persone che ti danno sempre ragione, tutt’altro.

