Uva bianca o nera? Scegli la tua preferita e scopri che tipo di amico sei

Poco calorica, ricca di sali minerali e vitamine, composta in gran parte da acqua, circa l’80%. L’uva è un frutto prelibato, sfruttato anche in ambito cosmetico e nel settore fitoterapico.

Fa bene alla pelle in quanto ricca di alfa-idrossiacidi, vanta proprietà antiossidanti, e gli antocianosidi contenuti nelle foglie di vite fungono da angioprotettori. Insomma, l’uva, che sia bianca, nera o rossa, è un frutto dalle innumerevoli proprietà benefiche.

Tu quale preferisci tra uva bianca e nera? Rispondi e leggi il profilo corrispondente per scoprire che tipo di amico sei. Ovviamente ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco.

Uva nera

Hai scelto l’uva nera? Per te l’amicizia conta più di ogni altra cosa. Proteggi sempre i tuoi amici, soprattutto quelli a cui ti senti più legato. Non li tradiresti mai, per nessun motivo al mondo. Sai prenderti cura dell’amicizia e mantieni i contatti anche con le persone che vivono distanti.

Uva bianca

Hai scelto l’uva bianca? Ti piace stare in compagnia degli amici ma senza esagerare. Forse dai priorità alla famiglia o al tuo lavoro. Non investi troppe energie nelle amicizie e a volte ti capita di trascurarle. Anche se il tempo a disposizione è poco, ricorda che le vere amicizie sono preziose. E richiedono cura e attenzione.

