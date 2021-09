Timo, rosmarino o salvia? Scegli una pianta aromatica e scopri cosa rivela di te

Timo, rosmarino e salvia, piante aromatiche ottime da utilizzare in cucina ma anche ricche di proprietà. Quale delle 3 è la tua preferita?

Scegline una e scopri cosa rivela di te leggendo il profilo corrispondente. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco.

Indice Timo

Rosmarino

Salvia

Timo

Ricco di vitamine, antiossidante, diuretico, antisettico, il timo vanta innumerevoli proprietà benefiche e utilizzato nella preparazione di sciroppi e infusi è ottimo per contrastare tosse e raffreddore. Ma anche per risolvere problemi di gonfiori intestinali. A livello simbolico è associato alla vitalità, probabilmente proprio in virtù dei benefici che apporta alla salute. Se l’hai scelto probabilmente sei una persona coraggiosa, molto vivace, solare e piena di vita. Qualità davvero preziose che ti aiutano a vivere intensamente.

Rosmarino

Pianta aromatica utilizzata sia in cucina che a scopi ornamentali e curativi, il rosmarino è ricco di proprietà benefiche. Da esso si ricava anche un olio essenziale molto potente utilizzato in aromaterapia e come rimedio erboristico, consigliato per favorire l’equilibrio in seguito a situazioni di particolare stress. Se l’hai scelto sei una persona saggia, matura e sicura di te stessa. Sei predisposto all’ascolto e anche molto empatico, ma non ti lasci condizionare facilmente dall’opinione altrui, a meno che non rispecchi realmente il tuo modo di essere e di pensare.

Salvia

Vanta proprietà curative, antiossidanti e ipo-glicemizzanti, ma anche antibatteriche, antinfiammatorie e digestive. E aiuta ad alleviare il dolore mestruale. La salvia è una pianta aromatica davvero preziosa, per di più ottima in cucina. Da sempre considerata simbolo di salute. Se l’hai scelta sei una persona premurosa e sollecita nei confronti del prossimo, cui non fai mai mancare la tua affettuosa presenza.

