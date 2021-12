Test: l’albero che scegli ti rivelerà quali cambiamenti arriveranno nel nuovo anno. Hai il coraggio di farlo?

Un nuovo test che può rivelare dettagli nascosti di ciò che riserva il futuro nel nuovo anno. Saremo più empatici, ansiosi, ottimisti? Ce lo svela un simpatico test della personalità: scegli uno di questi alberi e scopri il risultato.

Per farlo bastano pochi minuti e nessun impegno. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Ritagliati due minuti del tuo tempo e inizia il test. Sveleremo cosa porterà il nuovo anno con una singola scelta tra Larice, Acero, Mirto e Tiglio.

Larice

Se hai scelto il primo albero è perché sei una persona che tende alla malinconia. A volte, ti ritrovi a rimpiangere il passato e anche se guardi la vita con ottimismo mantieni sempre una vena nostalgica. Il tuo desiderio è spesso quello di tornare ai vecchi momenti. La tua sfida più grande è guardare al presente e al futuro senza timore.

Significa indipendenza, poiché per te non ci sono fattori che possono limitare o ostacolare il corso delle cose che vuoi fare nella tua vita. Nel nuovo anno, potresti aumentare notevolmente il tuo reddito se usi le tue capacità creative per raggiungere il successo. Non avrai bisogno di lavorare sodo per raggiungere il successo professionale e devi essere fermo nei tuoi principi e convinzioni per evitare problemi futuri.

Acero

Se hai scelto il secondo albero, sei una persona entusiasta. Per te, la vita è una sfida costante e tu vuoi davvero prenderla a morsi. Ogni nuova avventura ti dà adrenalina, ti rende felice, ma a volte ti lasci trasportare troppo e prendi decisioni affrettate. La tua sfida più grande è quella di imparare a ponderare le situazioni.

La sensibilità ti caratterizza e tendi a pensare molto e a passare del tempo con altre persone per trarre le tue conclusioni da ciò che ti circonda. Nel prossimo anno la tua vita sarà più luminosa che mai e le avventure saranno costanti.

Mirto

Se hai scelto il terzo albero, l’ansia è purtroppo la tua migliore amica. Mentre la tua testa è in continuo movimento, lei sta lì pronta a colpire. Sei una persona che si prende cura delle persone che ti stanno accanto e delle cose, per questo tendi sempre ad essere preoccupato. La tua sfida è quella di delegare ogni tanto le responsabilità e non caricarti di angoscia.

La sicurezza è il tuo secondo nome, perché non lasci nulla al caso. I tuoi sforzi porteranno i frutti che hai sempre sperato.

Tiglio

Se hai scelto l’ultimo albero, sei una persona molto empatica. Passi la vita a metterti nei panni dell’altro, per questo la tua personalità è un po’ lunatica. Ti adatti agli ambienti, alle amicizie, alle esigenze altrui, ma il rischio è sempre quello di perdere la propria essenza. La tua sfida è di rimanere te stesso senza trascurare chi ti ama.

Per tutto il tempo ti stai mettendo nei panni dell’altro, e non ti costa avere a che fare con le persone. Questo ti rende, allo stesso tempo, qualcuno molto mutevole: ti adatterai all’ambiente ma a volte, questo ti porterà a perdere un po’ la tua essenza.

ILLUSTRAZIONE: mirabilinto

