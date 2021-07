Cos’è la prima cosa che vedi in questa immagine? L’illusione ottica che ti rivela se sei uno spirito libero

Sei uno spirito libero, ribelle e poco amante delle regole? Scoprilo con questo test.

Ti basta osservare attentamente l’immagine e leggere il profilo corrispondente alla prima cosa che vedi. L’illusione ottica nasconde un cane e due volti.

Ti ricordiamo come sempre che si tratta di un gioco senza alcuna validità scientifica. Che aspetti? Scopri se sei o meno uno spirito libero.

Cane

Hai visto per primo il cane? Sei un autentico spirito libero, non ami troppo le regole, ti adatti per necessità, e spesso ti ribelli contro quelle che non ritieni giuste. Tendi a fare le cose a modo tuo, ami l’avventura e le strade poco battute. Il tran tran quotidiano ti sta stretto, hai bisogno di emozioni intense, e anche se conduci una vita abbastanza lineare, trovi sempre il modo per destabilizzarla un po’.

Volti umani

Se per prima cosa hai visto i due volti, sei una persona che ama le regole e che le rispetta. Per te il tran tran quotidiano è tutt’altro che noioso, lo consideri rassicurante. Hai bisogno di certezze e punti fermi, di ordine e regolarità. L’idea di stravolgere l’ambiente in cui vivi per intraprendere strade nuove ti destabilizza. Sei coraggioso e intraprendente ma non osi oltrepassare certi limiti, non lo trovi costruttivo e nemmeno necessario.

