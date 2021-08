Cos’è la prima cosa che vedi in questa immagine? L’illusione ottica che ti rivela quanto sei determinato

Guarda l’immagine, cos’è la prima cosa che vedi? Il volto femminile, quello maschile o l’albero? La risposta ti rivela quanto sei determinato in vari ambiti della tua vita.

Attenzione, solo la prima risposta è valida. Per scoprirne il significato, leggi il profilo corrispondente. Ti ricordiamo come sempre che questo test è soltanto un gioco.

Volto maschile

Hai notato immediatamente il volto maschile? La tua determinazione è altalenante. Se in alcuni ambiti della vita non molli mai dimostrandoti tenace e caparbio, in altri ti perdi facilmente. Dipende dal tuo carattere, un po’ lunatico.

Volto femminile

Se hai notato da subito il volto femminile, sei una persona molto determinata. Quando hai qualcosa nella testa è impossibile fermarti. E guai a chi intralcia la tua strada. La tua determinazione non teme nulla, nemmeno le circostanze più avverse.

Albero

Hai notato immediatamente l’albero? Non sei una persona particolarmente determinata. Quando persegui un obiettivo, tendi a lasciarti distrarre e a perdere la strada. Non è di per sé un difetto, ma la mancanza di determinazione a volte ti penalizza.

