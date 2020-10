Test personalità: scegli una delle immagini e scopri qual è la tua vocazione

Scoprire la propria vocazione spesso non è una cosa immediata, ci possono volere anni per individuarla, e questo test, che è un semplice passatempo, ovviamente non può sostituirsi a un simile percorso. Ma se amate affidarvi un po’ al caso, chissà che qualche suggerimento non possa fornirvelo davvero!

Come funziona? Basta guardare l’immagine e scegliere una delle figure, quindi leggere il profilo corrispondente.

Immagine 1

Se hai scelto l’immagine 1, probabilmente ami stare al centro dell’attenzione. La tua vocazione potrebbe avere a che vedere con il mondo dello spettacolo.

Immagine 2

Se hai scelto l’immagine 2, probabilmente ti piace analizzare sia i fatti che le persone. La tua vocazione è legata all’osservazione e in ambito professionale potresti essere portato per mestieri come l’avvocato, il medico, il detective.

Immagine 3

Se hai scelto l’immagine 3, hai probabilmente una personalità autoritaria. Potresti essere portato per carriere imprenditoriali o avere buone possibilità nell’ambito delle pubbliche relazioni.

Immagine 4

La quarta immagine ha a che fare con l’energia vitale e le persone che la scelgono potrebbero essere portate per le arti marziali e l’avventura. Sono anche molto connesse ai propri sensi.

Immagine 5

Se hai scelto questa immagine probabilmente hai una personalità giovanile, indipendentemente dalla tua età anagrafica. Ti piace, fra l’altro, stare tra i giovani e aiutare gli altri. Potresti essere portato, a livello professionale, per fare l’educatore.

Immagine 6

Se hai scelto l’immagine 6, probabilmente sei una persona molto meticolosa, con impressionanti abilità analitiche. In ambito lavorativo la tua vocazione potrebbe portarti a intraprendere carriere da economista, analista, ragioniere.

FONTE: iProfesional

