Test personalità: scegli la provetta che ti attira di più e scopri quale vizio capitale sei

Quale vizio capitale sei? Superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira o accidia? Per scoprirlo scegli una delle provette che vedi nell’immagine e leggi il profilo corrispondente.

Provetta rossa

Se hai scelto la provetta rossa il tuo vizio capitale è l’ira. Probabilmente ti capita spesso di provare sentimenti di profonda rabbia, se non addirittura odio, che tendono a offuscare la tua mente, facendoti perdere la lucidità. Tendi a essere vendicativo.

Provetta arancione

Se hai scelto la provetta arancione, il tuo vizio capitale è la gola. Tendi a esagerare con i piaceri della tavola. Poco importa che tu sia sazio, vai avanti per pura ingordigia. Probabilmente sei anche un avido consumatore e fatichi a porti dei limiti anche quando sarebbero necessari.

Provetta gialla

Se hai scelto la provetta gialla, il tuo vizio capitale è l’invidia. Ti capita di desiderare le qualità, i beni e le situazioni delle altre persone e istintivamente vorresti privarle di tutto questo per impossessartene. Un po’ di invidia è normale, e ce l’abbiamo tutti, occhio soltanto a non esagerare.

Provetta verde

Se hai scelto la provetta verde, il tuo vizio capitale è l’accidia. A volte sei un po’ troppo svogliato e negligente. E per pigrizia tendi a trascurare anche le cose che ti stanno a cuore, incluso te stesso, per poi pentirtene quando è troppo tardi. Sforzati un po’!

Provetta blu

Se hai scelto la provetta blu, il tuo vizio capitale è l’avarizia. Tendi a non essere mai completamente soddisfatto di quello che hai e desideri sempre di più. Probabilmente dipende dal rapporto che hai con le cose materiali, verso le quali hai un attaccamento eccessivo.

Provetta fucsia

Se hai scelto la provetta fucsia, il tuo vizio capitale è la superbia. Tendi a crederti superiore rispetto agli altri e anche se ti fingi modesto, in realtà dentro di te sei molto altezzoso. Nessuno è mai alla tua altezza!

Provetta viola

Se hai scelto la provetta viola, il tuo vizio capitale è la lussuria. Tendi a vivere negli eccessi e in modo del tutto istintivo abbandonandoti a ogni genere di vizio. Per te ciò che conta è soddisfare il tuo piacere.

