Test personalità: scegli una valigia e scopri qual è il viaggio che potrebbe cambiarti la vita

È tempo di vacanze, probabilmente avrai già deciso dove andare in ferie o forse stai programmando proprio adesso un bel viaggio. Ma sei sicuro di aver scelto la destinazione giusta?

A volte optiamo per mete conosciute per abitudine o semplicemente perché ce le consiglia qualcuno. Eppure, i viaggi più belli, sconvolgenti e appassionanti, spesso sono quelli che non avremmo mai pensato di fare.

Con questo test potresti scoprire qual è il viaggio di cui hai (davvero) bisogno per rigenerarti, un viaggio che potrebbe cambiarti la vita anche se non rientra nei tuoi piani. E allora che aspetti? Scegli una delle 3 valigie che vedi nell’immagine e scopri dove dovresti andare assolutamente.

Ti ricordiamo come sempre che si tratta soltanto di un gioco.

Valigia 1

Hai scelto la valigia numero 1? Programma una vacanza avventurosa in Cambogia, un paese ricco di fascino dove modernità e antichità sono profondamente intrecciati. Visita i famosissimi templi di Angkor immersi in un’atmosfera quasi surreale. Immergiti nella caotica e magica capitale Phnom Penh. Esplora i villaggi galleggianti del lago Tonlé Sap. Concediti qualche giorno nella natura incontaminata della remota provincia del Mondulkiri. Nulla sarà più come prima al ritorno.

Valigia 2

Hai scelto la valigia numero 2? Hai bisogno di un viaggio in Tanzania, nel bel mezzo della natura incontaminata. Potrai visitare alcune delle riserve naturali più belle di tutta l’Africa, dal Parco Nazionale del Serengeti al Parco Nazionale del Tarangire o ancora il Parco Nazionale di Arusha, dominato dal famoso Kilimangiaro. Il Mal d’Africa si impossesserà anche di te.

Valigia 3

Hai scelto la valigia numero 3? Punta al nord, i meravigliosi fiordi norvegesi ti aspettano da molto tempo. Ce ne sono più di mille, magici e incontaminati. Non perderti il fiordo Sognefjord, è il più lungo del paese con i suoi 204 Km, mentre Nærøyfjord è il più selvaggio. E che dire di Geirangerfjord? Patrimonio dell’Umanità Unesco, ha una bellezza mozzafiato. Tornerai diverso!

Leggi anche: