Uomo o donna? La prima figura che vedi ti dirà come affronterai il 2021

Che cosa vedi guardando quest’immagine? Un uomo di una certa età o una giovane donna che guarda l’orizzonte?

La prima risposta, che è l’unica valida, promette di rivelarti come sarà il tuo 2021.

Ovviamente si tratta di un test senza alcuna validità scientifica, è solo un semplice passatempo. Perché come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Donna

Se hai visto la donna, il nuovo anno per te sarà pieno di buoni propositi e molto probabilmente avrai delle belle notizie in più ambiti della vita. Attenzione però a non demordere se qualcosa dovesse andare storto. È l’unico rischio che corri. Presta sempre ascolto al tuo spirito ottimista.

Uomo

Se hai visto l’uomo, il nuovo anno potrebbe portarti cambiamenti inattesi che, però, tenderai a rifiutare. Fai attenzione, potresti giudicare superflue e inutili cose che in realtà non lo sono. E che potrebbero aprirti gli orizzonti e rendere meno monotona la tua vita. D’altra parte, saprai affrontare bene alcuni piccoli imprevisti.

FONTE: Yasss

