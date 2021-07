Test personalità: scegli il tè freddo che preferisci e scopri quanto sei anticonformista

Tè freddo alla menta, tè verde o tè al limone? Quale ti piace di più? Scegli il tè freddo preferito e scopri quanto sei anticonformista.

Il nostro test ovviamente è solo un gioco, ma chissà, potrebbe rivelare il vero! Mettiti alla prova.

Tè al limone

Se hai scelto il tè al limone, molto probabilmente non sei un anticonformista. Ti senti a tuo agio nel mondo in cui vivi, ne condividi opinioni e idee, adeguandoti alla realtà circostante senza metterla troppo in discussione. Tendi a omologarti al gruppo e alla società, probabilmente perché così ti senti al sicuro.

Tè verde

Se hai scelto il tè verde, sei un autentico anticonformista. Tendi ad avere idee e opinioni tutte tue, che spesso non combaciano con quelle della società circostante, con cui entri frequentemente in conflitto. Non hai bisogno dell’approvazione altrui, desideri semplicemente essere te stesso.

Tè alla menta

Hai scelto il tè alla menta? Sei un anticonformista a metà. Condividi i modi di vivere e le idee della società circostante quando li senti conformi al tuo modo di pensare. La tua non è una condivisione passiva perché non ti adatti per timore del giudizio altrui o per puro conformismo. È una scelta consapevole.

