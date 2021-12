Test personalità: scegli una tazza e scopri quale parola racchiude la tua vera essenza

Il test di oggi vede protagoniste sei tazze di diversi colori, tutto ciò che devi fare è scegliere la prima che cattura la tua attenzione e leggere il profilo corrispondente. Scoprirai così qual è la parola che racchiude la tua vera essenza.

Ricorda, la tazza non deve necessariamente essere del tuo colore preferito, l’importante è che sia la prima che hai notato.

Come sempre ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi per staccare un po’ la spina e come tali vanno presi. Divertiti!

Tazza 1

Hai scelto la prima tazza rosa? In questo caso la tua parola è empatia. Probabilmente sei una persona che sa mettersi nei panni degli altri, di cui percepisci le emozioni, i sentimenti, le sensazioni. Sei un ottimo ascoltatore e sei dotato di una sensibilità fuori dal comune.

Tazza 2

Hai scelto la tazza gialla? In questo caso la tua parola è generosità. Sei una persona estremamente altruista, sempre pronta ad aiutare gli altri. Hai un animo gentile e decisamente ottimista. La tua mente è flessibile e aperta.

Tazza 3

Hai scelto la tazza color crema posizionata sullo sfondo rosso? La tua parola è lentezza. Sei una persona che ama i ritmi dilatati, motivo per cui fatichi ad adattarti alla frenetica vita moderna. Preferisci di gran lunga assaporarla lentamente, godendoti ogni singolo attimo. Probabilmente ami la campagna molto più della città.

Tazza 4

Hai scelto la tazza rossa? La tua parola è intraprendenza. Sei una persona che osa spingersi oltre gli orizzonti conosciuti, ti piace percorrere strade poco battute, hai bisogno di adrenalina per sentirti davvero in forma. Senza contare che ti annoi molto facilmente e detesti la routine.

Tazza 5

Hai scelto la quinta tazza di colore rosa? La tua parola è ottimismo. Vedi sempre il bicchiere mezzo pieno e grazie a questo atteggiamento mentale riesci ad assaporare ogni momento della vita fino in fondo e a non abbatterti facilmente di fronte alle avversità. La tua carica di positività è davvero contagiosa!

Tazza 6

Hai scelto la sesta tazza di colore azzurro? La tua parola è creatività. Sei dotato di fervida immaginazione e di spirito artistico. Ami innovare, creare, sperimentare e hai sempre qualche nuova idea per la testa. Di certo non te ne stai con le mani in mano. Sei curioso e hai molteplici passioni e interessi, cui ti dedichi con grande entusiasmo.

