Scegli la tua stagione preferita e scopri cosa rivela della tua personalità

Estate, inverno, primavera o autunno? Qual è la stagione a cui ti senti più legato?

Scegli la tua preferita e scopri, con questo test, cosa rivela della tua personalità. Ti ricordiamo come sempre che si tratta soltanto di un gioco.

Indice Primavera

Estate

Autunno

Inverno

Primavera

È la stagione della rinascita dopo il lungo ritiro invernale. Si allungano le giornate, i fiori sbocciano, è un tripudio di colori ed energia. Se l’hai scelta sei una persona molto entusiasta e passionale, non ti mancano di certo le energie. Come un’ape curiosa, voli di fiore in fiore, collezionando un sacco di esperienze.

Estate

Il sole splende nel cielo, le temperature si alzano, si respira aria di vacanze. L’estate è una stagione vivace, colorata, spensierata e se l’hai scelta, probabilmente anche tu sei un po’ così. Ami il divertimento, sei frizzante e solare, ti piace trascorrere il tempo in compagnia degli amici, all’insegna della leggerezza.

Autunno

Le temperature iniziano ad abbassarsi, i colori della natura si fanno più caldi, torna la voglia di ritirarsi in casa a leggere un buon libro o a preparare ricette prelibate con prodotti di stagione. Se hai scelto l’autunno, probabilmente sei una persona che ama la solitudine e che sa apprezzare le piccole grandi gioie della vita. Ti piace trascorrere del tempo anche con gli amici, ma per te vale il detto “meglio pochi ma buoni“.

Inverno

Il freddo si fa pungente, la natura si ritira, le giornate si accorciano e si ha voglia di trascorrerle in casa, al calduccio, sorseggiando una buona tisana accompagnata da una torta appena sfornata. Se hai scelto l’inverno, sei una persona che ama godersi la vita in tranquillità. Apprezzi il silenzio, ti piace dormire, e ami dedicarti ad hobby casalinghi, spesso legati alla tradizione.

