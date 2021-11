Test personalità: Spirito del Natale Passato, Presente o Futuro, quale saresti più curioso di incontrare? La risposta rivela qualcosa di te

Nel famoso racconto natalizio di Charles Dickens, Il Canto di Natale, compaiono tre spiriti. Se hai letto il libro o guardato una delle trasposizioni cinematografiche, li conoscerai senz’altro. Ma prima di passare al test, ecco un piccolo riassunto della trama.

Il romanzo è incentrato sulla figura del ricchissimo, ma avaro, Ebenezer Scrooge, che detesta il Natale ritenendolo una perdita di tempo. Finché, proprio il giorno della vigilia, Scrooge non viene visitato da alcuni spiriti.

Lo Spirito del Natale Passato lo porta ai tempi della sua infanzia, ricordandogli che era un bambino triste e senza amici. Lo Spirito del Natale Presente lo conduce a casa della famiglia di Bob Cratchit, il suo dipendente, sfruttato e maltrattato, ma nonostante tutto grato a Scrooge. Lo Spirito del Natale Futuro gli fa scoprire quello che lo attende, ovvero una morte triste e solitaria, tragico destino causato dal suo egoismo smisurato. Ed è a questo punto che una voragine si apre sotto la sua tomba vuota, trascinandolo giù verso le fiamme dell’inferno.

Scrooge vi precipita mentre chiede perdono. Ma fortunatamente c’è ancora una possibilità per l’avaro anziano, che si risveglia nel suo letto finalmente consapevole di aver commesso dei terribili errori e di dover rimediare immediatamente.

Anche se non hai letto il libro o non hai visto il film, puoi comunque cimentarti nel test di oggi. Tutto ciò che devi fare è scegliere lo Spirito del Natale che, paura permettendo, saresti più curioso di incontrare. E scoprire cosa la tua scelta rivela di te. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco senza alcuna validità scientifica e come tale va preso.

Spirito del Natale Passato

Ti piacerebbe incontrare lo Spirito del Natale Passato? Hai la sensazione di aver dimenticato qualcosa di importante del tuo passato, ma non riesci proprio a ricordare di cosa si tratti. O forse vorresti rivivere delle esperienze di cui hai nostalgia e che ormai devi lasciare andare.

Spirito del Natale Presente

Ti piacerebbe incontrare lo Spirito del Natale Presente? Dovresti prendere in considerazione degli aspetti del tuo presente che potrebbero sfuggirti di mano e di cui forse non sei del tutto consapevole. Fermati a riflettere e pondera bene le tue scelte.

Spirito del Natale Futuro

Ti piacerebbe incontrare lo Spirito del Natale Futuro? Probabilmente l’avvenire ti preoccupa un po’ e in alcuni momenti tendi a lasciarti trascinare eccessivamente dalle tue paure. Cerca di filtrare i pensieri negativi e prova a osservarli con più distacco. Imparare a gestirli potrebbe esserti molto utile.

