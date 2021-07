Test personalità: scegli la tua spezia preferita e scopri gli aspetti migliori del tuo carattere

Quanto sono speciali le spezie! Insaporiscono i nostri piatti ma sono anche preziose alleate della salute grazie alle innumerevoli proprietà benefiche. Tu quale preferisci tra peperoncino, cumino, cardamomo, cannella, curry e anice stellato?

Scegli la spezia che ti piace di più tra quelle che vedi nell’immagine e scopri, con il nostro test, alcune curiosità sul tuo carattere.

Peperoncino

Il “re delle spezie” vanta moltissime proprietà benefiche, è depurativo, stimola il metabolismo e la digestione, favorisce la circolazione sanguigna e tiene sotto controllo i livelli degli zuccheri nel sangue. Se hai scelto il peperoncino, non ti sfugge proprio niente, sei astuto e preciso, intuitivo e molto energico. Hai una mente vivace e aperta, non ti si inganna facilmente. E hai parlantina da vendere.

Curry

Il curry è in realtà una miscela di spezie e una delle principali è la curcuma, accompagnata da zenzero e pepe nero. Talvolta contiene cumino, cardamomo e chiodi di garofano, oltre allo zafferano. Insomma un mix davvero speciale. Se l’hai scelto, sei una persona molto creativa, hai sempre mille idee che ti frullano per la testa, non ti fermi mai, ti dedichi a innumerevoli hobby e hai tante diverse passioni. Vivace ed esplosivo.

Cardamomo

È la terza spezia più rara al mondo, dopo zafferano e vaniglia, utile contro le infiammazioni delle vie aree e per stimolare il metabolismo. Se hai scelto il cardamomo, sei una persona eccentrica e originale, con le tue idee e i tuoi modi ti distingui sempre dagli altri. Ti piace stupire le persone e a volte anche provocarle un po’.

Cumino

Ricco di ferro e di antiossidanti, il cumino secondo l’Ayurveda, la medicina tradizionale indiana, è una delle spezie della salute più importanti. Se l’hai scelto, sei una persona equilibrata e dotata di una saggezza innata. Hai una forza e una determinazione rare, difficile che ti lasci scoraggiare da circostanze avverse. Non molli mai.

Anice stellato

Antiossidante, antimicotico, utile per contrastare virus e batteri, l’anice stellato è considerato un autentico antibiotico naturale. Ha un caratteristico sapore aromatico cui si deve l’utilizzo nella preparazione di liquori e dolci. Se l’hai scelto, sei una persona decisamente insolita, è difficile capirti subito perché la tua personalità è complessa, un po’ misteriosa e piena di sfaccettature. Chi non ti conosce tende ad allontanarti perché risulti destabilizzante, ma le persone care riescono ad apprezzare e riconoscere il tuo enorme valore.

Cannella

Migliora la memoria, aiuta a combattere raffreddore e mal di gola, regola gli zuccheri nel sangue e vanta molte altre proprietà benefiche. La cannella dal gusto dolce e pungente è una spezia speciale e se l’hai scelta, sei una persona molto intelligente. Vuoi dare sempre il meglio di te stesso in tutto quello che fai. Detesti la superficialità, ti aggiorni costantemente, ami studiare e tenere sempre allenata la mente.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: