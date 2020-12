Test personalità: scegli uno specchio e scopri come ti vedono gli altri

Ti sei mai chiesto come ti vedono gli altri? Puoi scoprirlo con questo semplice e divertente test. Basta scegliere uno degli specchi che vedi nell’immagine e leggere il profilo corrispondente. Ma vale solo la prima risposta!

Specchio numero 1

Le persone che ti conoscono ti considerano molto determinato e sincero. In effetti non ami per nulla le bugie e gli inganni, e tendi a non perdonare chi mente perché tu dici sempre la verità, anche a costo di farti nemici.

Specchio numero 2

Le persone che ti conoscono ti considerano un amico prezioso, su cui è sempre possibile contare. Difatti tendi a mettere prima gli altri e sei sempre gentile con tutti. I tuoi amici ti considerano davvero molto prezioso e fanno affidamento su di te nei momenti difficili.

Specchio numero 3

Secondo le altre persone, sei dotato di buonsenso e non rischi mai inutilmente. Valuti sempre i pro e contro di ogni situazione prima di prendere decisioni. E gli altri considerano le tue opinioni particolarmente affidabili.

Specchio numero 4

Gli altri ti considerano simpatico, romantico e un po’ ingenuo ma non debole. Ti preoccupi per tutti e fai sempre il possibile per aiutarli. Mostri le tue emozioni senza difficoltà.

Specchio numero 5

Gli altri ti considerano una persona libera e forte, amante dei rischi e poco delle regole. Ti piace fare nuove esperienze e imparare da esse, affrontando la vita con spirito indipendente.

Specchio numero 6

Secondo le altre persone sei molto ottimista e allegro, sempre capace di affrontare i problemi con facilità e positività. Il tuo amore per la vita ti rende apprezzato da tutti perché sanno di poter contare su di te quando hanno bisogno di conforto o di una spinta.

