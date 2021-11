Test personalità: scegli un sole e scopri la tua vera natura

Quale sole ti attira di più tra quelli che vedi nell’immagine? Scegline uno soltanto, il primo che cattura la tua attenzione, e leggi il profilo corrispondente per capire cosa rivela di te.

Come sempre ti ricordiamo che questo test è solo un passatempo senza alcuna validità scientifica.

Sole 1

Hai scelto il primo sole in alto a sinistra? Sei una persona razionale e concreta. Hai diversi interessi, ma non troppi, che porti avanti con regolarità, dedicando a ognuno di essi il tempo che ritieni opportuno. Calcolatore e previdente, è difficile coglierti impreparato.

Sole 2

Hai scelto il sole centrale situato sulla parte alta dell’immagine? Sei una persona particolarmente attiva e frenetica. Ami dedicarti a molte cose contemporaneamente e a volte perdi un po’ la bussola, preso come sei da troppi impegni. Tuttavia hai un certo equilibrio innato che ti aiuta a mantenere la rotta anche nei momenti più caotici.

Sole 3

Hai scelto il terzo sole in alto? Sei una persona che ama stare dietro le quinte anziché mettersi in primo piano. Ambizioso ma non troppo appariscente, razionale quando serve, ma anche istintivo al momento giusto. Insomma, l’equilibrio perfetto!

Sole 4

Hai scelto il primo sole a sinistra posizionato sulla parte bassa del disegno? Sei una persona dinamica e intuitiva, adori trascorrere il tuo tempo libero in compagnia di buoni amici, alla larga dalla frenesia cittadina, che alla lunga ti stanca. Hai un buon equilibrio interiore ma a volte dai troppa importanza alle apparenze.

Sole 5

Hai scelto il sole posizionato sulla parte centrale in basso? Sei una persona eclettica, uno spirito libero dall’animo sfaccettato e complesso. Difficile inquadrarti perché sfuggi alle definizioni e lo fai di proposito perché detesti le etichette. Creativo e originale, ti sai sempre distinguere!

Sole 6

Hai scelto l’ultimo sole in basso? Sei una persona misteriosa, insolita ed enigmatica. Solo pochi fortunati possono dire di conoscerti nel profondo, i più non riescono a capirti né a comprendere le tue idee fuori dalle righe. Anticonformista per natura, sicuro di te stesso, e amante delle avventure più destabilizzanti.

