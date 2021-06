Test personalità: scegli un cavallo e scopri quanto sei intuitivo

Guarda l’immagine, da quale cavallo ti senti più attratto? Cavallo 1, 2 oppure 3? La risposta potrebbe svelarti quanto sei intuitivo. Qualità molto utile sia nella vita privata che nel lavoro.

Che aspetti? Mettiti alla prova. Come sempre ti ricordiamo che si tratta soltanto di un gioco.

Cavallo 1

Se hai scelto il cavallo numero 1, sei una persona mediamente intuitiva. A volte ti affidi all’intuito, generalmente con buoni risultati, ma in altre circostanze preferisci farti guidare dalla razionalità. Anche se il tuo intuito è buono, tendi a sottovalutarlo.

Cavallo 2

Se hai scelto il cavallo numero 2, il tuo intuito non è molto spiccato, forse perché non lo ascolti mai e, quindi, non sei abituato a interpretare i suoi segnali. Ogni tanto provaci, potrebbe rivelarsi prezioso.

Cavallo 3

Se hai scelto il cavallo numero 3, hai un intuito molto spiccato. Presti ascolto ai suoi segnali perché, con l’esperienza, ti sei reso conto di quanto sia affidabile. Inoltre sai distinguerlo dall’istinto, una capacità preziosa.

Leggi anche: