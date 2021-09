Test personalità: scegli una lettera e scopri di cosa hai bisogno in questo momento

Guarda attentamente l’immagine, quale lettera ti attira di più? Sono tutte iniziali di parole nascoste.

Ogni parola cela un messaggio che ti permetterà di capire di cosa hai bisogno in questo momento. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

A come Azione. Se hai scelto questa iniziale è il momento di agire. Se devi prendere una decisione importante o fare una scelta, non attendere oltre.

I

I come Istinto. Se hai scelto questa lettera, prova ad ascoltare di più il tuo istinto anziché soffocarlo continuamente. Potrebbe rivelarsi davvero prezioso.

R

R come Resilienza. Se hai scelto questa lettera, cerca di accettare ed elaborare il dolore causato da una situazione spiacevole, senza per questo negarne l’esistenza. Non riempirti di distrazioni ma impara ad ascoltare la parte più profonda di te stesso.

F

F come Fantasia. Se hai scelto questa lettera, concediti la possibilità di fantasticare. Immagina cose impossibili, non porre limiti ai tuoi desideri, impara a coltivare la meraviglia.

M

M come Metamorfosi. Se hai scelto questa lettera, in questo momento hai bisogno di un profondo cambiamento in uno o più ambiti della tua vita. Non opporre resistenza, concediti la possibilità di scoprirti diverso.

