Test personalità: scegli un cuore e scopri come sei in amore

Il cuore è spesso associato all’amore romantico sebbene celi numerose simbologie. E tu come vivi l’amore?

Per scoprirlo ti basta scegliere uno dei cuori che vedi nell’immagine e leggere il profilo corrispondente. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

Cuore 1

Hai scelto il cuore numero 1? In amore sei una persona lunatica. In alcuni momenti sei totalmente coinvolto dalla relazione, ma ti basta davvero poco per cambiare totalmente idea. Dipende da cosa ti passa per la testa. Atteggiamento che induce il partner, perlomeno all’inizio della relazione, a considerarti piuttosto inaffidabile.

Cuore 2

Hai scelto il cuore numero 2? In amore sei molto equilibrato e paziente. Tendi a vedere il bicchiere mezzo pieno anche nei momenti di maggiore difficoltà. Non demordi facilmente e sei sempre disponibile a scendere a compromessi.

Cuore 3

Hai scelto il cuore numero 3? Vivi l’amore in modo estremamente passionale. Tendi a lasciarti coinvolgere totalmente dalle emozioni e non cerchi assolutamente di razionalizzarle. Per te l’amore è un fiume in piena. Sai tenere viva la fiamma della passione anche dopo anni di relazione.

Cuore 4

Hai scelto il cuore numero 4? In amore sei molto razionale, usi più la testa del cuore, e difficilmente ti lasci andare se non sei certo che ne valga proprio la pena. Tendi a vagliare pro e contro delle persone che ti piacciono e accade di rado che le emozioni ti travolgano. Vuoi controllarle probabilmente perché le temi.

