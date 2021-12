Test personalità: chi preferisci tra San Nicola, Babbo Natale e la Befana? La risposta rivela qualcosa di te

Sono i grandi protagonisti dell’inverno, da San Nicola, che arriva la notte tra il 5 e il 6 dicembre, a Babbo, il personaggio simbolo della tradizione natalizia, per concludere con la Befana, che ci raggiunge nella notte tra il 5 e il 6 gennaio.

Se Babbo è strettamente legato alla figura di San Nicola, a cui si ispira, la Befana nasce da un mix di tradizioni, costumi e usanze popolari, riti antichi e cerimonie pagane. Tu quale preferisci dei tre? La risposta potrebbe rivelarti qualche curiosità sul tuo carattere.

Come sempre ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi per staccare un po’ la spina e come tali vanno presi. Buon divertimento!

San Nicola

San Nicola visse nel IV secolo e a quanto pare Babbo Natale deriverebbe proprio da lui. Se è il tuo preferito, sei una persona dall’animo duplice. Da una parte molto generoso e disponibile nei confronti altrui, dall’altra bisognoso di assoluto silenzio e solitudine. Infatti alterni spesso fasi di grande socievolezza ad altre di totale ritiro in te stesso.

Babbo Natale

Siamo abituati a immaginarcelo panciuto e con la lunga barba bianca ma Babbo non è sempre stato così. Nel 1920, quando la Coca Cola lo introdusse nelle sue pubblicità, era magro e un po’ spettrale, solo 10 anni dopo divenne come lo conosciamo oggi. Le origini della sua figura tuttavia sono ancora più antiche. Se è il tuo personaggio preferito, probabilmente sei una persona generosa e paziente. Ami portare avanti le vecchie tradizioni senza sconvolgerle troppo, non ti piacciono le novità.

Befana

La tradizione della Befana è diffusa in molti popoli diversi e a quanto pare le sue origini sono pagane. Se è la tua preferita, sei una persona sempre pronta ad aiutare i più deboli, generosa e solidale. Non ami affatto metterti in mostra e preferisci la pratica alle chiacchiere. Difatti non sei di molte parole, ma in quanto a fatti, nessuno ti batte.

