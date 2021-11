Test personalità: scegli un regalo e scopri cosa dovresti assolutamente fare quest’anno a Natale

Ognuno di noi vive il Natale in modo diverso. C’è chi non vede l’ora di festeggiarlo, di scartare regali e riunirsi insieme a parenti ed amici, chi lo vive con neutralità considerandolo una festa come tante altre e chi al contrario non lo sopporta proprio.

Comunque tu lo viva, il Natale è alle porte e il test di oggi è dedicato proprio a questa ricorrenza. Tutto ciò che devi fare è scegliere uno dei regali che vedi nell’immagine e scoprire, leggendo il profilo corrispondente, cosa dovresti assolutamente fare quest’anno. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

Regalo verde

Probabilmente sei più Grinch che Babbo! Va da sé che le classiche tradizioni del Natale ti stanno strette e in questo periodo dell’anno spesso hai solo voglia di fuggire il più lontano possibile da tutto e da tutti. E allora perché non esaudire il desiderio? Quello che dovresti fare assolutamente quest’anno è proprio concederti un bel viaggetto alla larga dal Natale. Magari affittando per qualche giorno una casetta di campagna immersa nella natura incontaminata, in compagnia della tua dolce metà o di qualche amico altrettanto Grinch.

Regalo azzurro

Il Natale per te è una festa come tante altre. Lo vivi più per abitudine che per convinzione, ormai sei abituato a festeggiarlo ma se dovesse scomparire da un momento all’altro, non ne sentiresti più di tanto la mancanza. Quest’anno spezza la routine e anziché subirlo passivamente, concediti la possibilità di vivere questa ricorrenza a modo tuo. Magari organizzando qualcosa che sia più nelle tue corde. Una gita fuori porta, una giornata di relax alle terme, ma anche una semplicissima maratona di film sul divano di casa.

Regalo rosso

Tu sì che credi nel Natale! Probabilmente è una delle ricorrenze che preferisci, lo vivi sempre con tanta gioia e partecipazione. Non vedi l’ora di addobbare casa a tema e di offrire il tuo contributo nella preparazione del cenone o del pranzo. Ti piace proprio condividere questo momento con amici e familiari. E allora anche quest’anno vivilo secondo tradizione, insieme alle persone a cui vuoi bene.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: