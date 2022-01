Test personalità: fuoco, aria, acqua o terra? L’elemento che ti attrae di più rivela chi sei

Hai mai sentito parlare della Teoria dei 4 elementi? A introdurla fu, a quanto pare, il filosofo greco Anassimete di Mileto nel VI secolo a.C.. Essa sostiene che 4 elementi fondamentali, ovvero fuoco, aria, acqua e terra, permeano tutto ciò che esiste in natura, e ne sarebbe influenzata anche la nostra personalità.

Nel test di oggi ti invitiamo a scegliere l’elemento cui ti senti più legato e a leggere il profilo corrispondente per scoprire cosa rivela di te. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco senza alcuna validità scientifica, e come tale va preso.

Indice Fuoco

Aria

Acqua

Terra

Fuoco

Hai scelto il fuoco? Probabilmente sei una persona carismatica e molto sicura di se stessa, ti impegni in tutto ciò che ti appassiona, sai ispirare gli altri con le tue idee e le tue parole, e sei dotato di ottimo intuito. Tendi però a volere tutto sotto controllo e a essere piuttosto impulsivo.

Aria

Hai scelto l’aria? Molto probabilmente sei una persona dotata di ottime capacità comunicative. Sei anche molto riflessivo e tendi ad avere spesso la testa tra le nuvole. Spesso salti da un progetto all’altro con rapidità perché la tua mente è in continuo movimento.

Acqua

Hai scelto l’acqua? Sei una persona empatica e generosa, sempre disposta ad ascoltare e consigliare gli altri. Probabilmente hai spiccate doti artistiche, ti piacciono le conversazioni sincere e profonde e sei molto emotivo.

Terra

Hai scelto la terra? Sei una persona concreta e razionale, difficile smuoverti dalle tue convinzioni. Sei anche dotato di molta pazienza e senso pratico, non demordi facilmente a dispetto delle difficoltà. Ordinato, metodico, instancabile.

