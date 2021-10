Test personalità: scegli la figura che preferisci e scopri quanto sei permaloso

Guardando l’immagine, quale forma ti attira di più? Non pensarci troppo, scegli la figura che attira immediatamente la tua attenzione. E ricorda che, per scoprire quanto sei permaloso, solo la prima risposta è valida. Ovviamente si tratta di un passatempo senza alcuna validità scientifica.

Figura 1

Hai scelto il triangolo turchese? In tal caso sei molto permaloso e anche piuttosto rigido. È difficile farti cambiare idea perché tendi a osservare il mondo solo dal tuo punto di vista e a non prendere in considerazione altre prospettive. E ti offendi molto facilmente quando qualcuno non la pensa come te.

Figura 2

Hai scelto la figura numero 2? In tal caso sei una persona abbastanza permalosa, tendi a offenderti facilmente e a prenderla sul personale anche quando non è il caso. Ma in alcuni periodi la tua mente si apre al confronto e diventi più elastico.

Figura 3

Hai scelto la figura numero 3? Non sei troppo permaloso purché non si tocchino certi argomenti. Ci sono cose su cui non sei disposto a transigere. Tuttavia normalmente accetti di buon grado le critiche.

Figura 4

Hai scelto la figura numero 4? Sei una persona molto elastica e poco permalosa. Accetti volentieri le critiche purché siano costruttive. Hai un nocciolo interno solido e proprio per questo non hai bisogno di stare sempre sulla difensiva.

Figura 5

Hai scelto la figura numero 5? Sei piuttosto permaloso ma anche molto lunatico. Dipende dall’umore del momento. A volte accetti le critiche con disinvoltura, in altri casi ti inalberi troppo anche quando non è necessario.

Figura 6

Hai scelto la figura 6? Sei suscettibile ma accomodante. Accetti le critiche con moderazione. Il tuo stato interiore ti aiuta a difenderti con equilibrio, tenendo conto dei vari punti di vista, che per te sono una fonte di arricchimento.

