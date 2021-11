Test personalità: scegli il cerchio verde che preferisci e scopri quanto sei lunatico

Quale dei quattro cerchi verdi che vedi nell’immagine ti attira di più? Rispondi alla domanda del test e scopri quanto sei lunatico.

Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e che come tale va preso.

Cerchio 1

Hai scelto il primo cerchio in alto sulla sinistra? Sei una persona lunatica “a periodi”. Se in alcune fasi il tuo umore non subisce troppi alti e bassi, in altri momenti passi improvvisamente da un estremo all’altro, lasciando a bocca aperta anche chi ti conosce bene.

Cerchio 2

Hai scelto il secondo cerchio in alto sulla destra? Sei una persona molto lunatica. Il tuo umore cambia spesso e repentinamente. Hai un temperamento volubile e gli altri tendono a considerarti piuttosto imprevedibile. Cosa che ha i suoi pro e i suoi contro.

Cerchio 3

Hai scelto il terzo cerchio in basso a sinistra? Sei una persona equilibrata e molto paziente. Difficilmente il tuo umore cambia da un momento all’altro, tendi a mantenere il controllo anche quando qualcosa non va. Forse a volte anche troppo.

Cerchio 4

Se hai scelto il quarto cerchio verde in basso a destra non sei una persona troppo lunatica, anzi quasi per niente. Ma nei periodi in cui ti senti sotto stress, ti capita di perdere il tuo innato equilibrio.

