Test personalità: scegli l’audiocassetta che preferisci e scopri quale canzone del passato sei

Sembravano destinate a scomparire per sempre e invece le audiocassette, o musicassette, stanno tornando di moda. Merito degli appassionati di analogico e di alcune realtà che hanno ben pensato di lanciare sul mercato “mangianastri” in versione moderna.

Facendo un tuffo nel passato, ti chiediamo di scegliere l’audiocassetta che ti piace di più tra quelle che vedi nell’immagine. E di scoprire, così, la canzone che meglio ti rappresenta. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco.

Audiocassetta 1

Hai scelto l’audiocassetta numero 1? La tua canzone è “Heroes” di David Bowie. Brano in cui il cantante, dopo un periodo difficile, parla di se stesso, dell’amore, della possibilità di essere migliori di ciò che siamo, anche solo per un giorno. David definì il brano – il grido disperato dell’ultimo romantico rimasto su un pianeta ormai distrutto -.

Audiocassetta 2

Hai scelto l’audiocassetta numero 2? La tua canzone è “I Want to Break Free” dei Queen. Un brano che racconta la liberazione da un amore negativo, che celebra la libertà e che, nel tempo, è divenuto un inno contro le oppressioni di qualunque tipo.

Audiocassetta 3

Hai scelto l’audiocassetta numero 3? La tua canzone è “Born to Be Wild” degli Steppenwolf, spesso associata ai biker. È la tua canzone perché sei un autentico spirito libero, amante delle avventure, “nato per essere selvaggio”.

Audiocassetta 4

Hai scelto l’audiocassetta numero 4? La tua canzone è “Imagine” di John Lennon. Un inno di speranza che ci invita a immaginare un mondo diverso e migliore, senza più guerre né ingiustizie. Che risuona particolarmente con il tuo sentire.

