Test personalità: Nord, Sud, Ovest o Est? Scegli un punto cardinale e scopri cosa dovresti fare in questo momento della vita

Ai punti cardinali nel corso del tempo sono stati attribuiti diversi significati simbolici. Ispirandoci ad alcuni di essi abbiamo concepito questo test, con cui puoi scoprire cosa dovresti fare, e in che direzione andare, in questo momento della vita.

Come funziona? Devi scegliere uno dei 4 punti cardinali, Nord, Sud, Ovest o Est, e leggere il profilo corrispondente. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

Indice Sud

Nord

Est

Ovest

Sud

Il Sud simboleggia la buona stagione, il caldo e ciò che cresce e porta frutti. Se l’hai scelto, probabilmente è il momento giusto per avviare un nuovo progetto o per mettere in cantiere qualcosa a cui tieni particolarmente. Ciò che nasce in questa fase ha buone possibilità di riuscita.

Nord

Il Nord simboleggia il freddo e le dure prove della vita. Se l’hai scelto, probabilmente stai affrontando un momento piuttosto difficile che ti richiede molta forza ed energia. Non lasciarti scoraggiare dalle circostanze, per quanto ostili, ma tieni duro, dimostra coraggio, e vedrai che tutto andrà per il meglio.

Est

L’Est simboleggia la luce e il potere spirituale. Se l’hai scelto, probabilmente senti il bisogno di avere vicino qualcuno che sappia consigliarti in modo saggio ed equilibrato. E soprattutto di amici sinceri che ti capiscano davvero. Ricorda: chi cerca trova!

Ovest

L’Ovest rappresenta il buio e il mistero e se l’hai scelto probabilmente stai vivendo un momento di profondo ritiro in te stesso. Fa niente se non hai molta voglia di uscire e di condividere questa fase con altre persone, evidentemente hai bisogno di pace e silenzio. Tornerà più avanti il tempo della condivisione.

