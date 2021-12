Test personalità: il primo animale che vedi rivela quanto sei intuitivo

L’immagine che vedi nasconde diversi animali e per l’esattezza un gatto, un cavallo, un bruco e un serpente. Il primo che hai notato osservandola, solo ed esclusivamente il primo, rivela quanto sei intuitivo. Di seguito ecco tutti i profili corrispondenti ai singoli animali.

Come sempre ti ricordiamo che questo test è solo un gioco senza alcuna validità scientifica, un passatempo per staccare un po’ la spina.

Indice Gatto

Cavallo

Bruco

Serpente

Gatto

Hai visto per primo il gatto? Sei una persona estremamente intuitiva e nella vita di ogni giorno presti molto ascolto al tuo “radar” interiore, che ti aiuta a prendere le decisioni giuste e a capire facilmente quando qualcosa non fa per te.

Cavallo

Hai visto per primo il cavallo? Sei una persona dotata di ottimo intuito, tendi a prestare ascolto ai suoi segnali, ma in alcune circostanze preferisci affidarti alla razionalità, vagliando pro e contro. Per te funzionano le vie di mezzo.

Bruco

Hai visto per primo il bruco? Il tuo intuito non è molto spiccato o forse sei tu che non gli presti troppo ascolto, mettendolo a tacere anche quando non sarebbe il caso di farlo. Quando devi prendere una decisione, vagli con attenzione ogni minimo dettaglio, pensando a tutti i possibili pro e contro.

Serpente

Hai visto per primo il serpente? Sei una persona decisamente razionale, ti affidi spesso al ragionamento per superare eventuali problemi e prendere piccole e grandi decisioni. Pianifichi tutto nei minimi dettagli e tendi a non prestare troppo ascolto all’intuito, sebbene sia spiccato.

Leggi anche: