Test personalità: la prima cosa che vedi nell’immagine rivela chi sei

Guardando questa immagine, c’è chi nota immediatamente gli occhi a forma di pesce e chi invece, come prima cosa, vede il volto nel suo complesso. E tu?

La risposta potrebbe rivelarti alcune curiosità su te stesso. Ti ricordiamo che questo test è un semplice gioco per passare il tempo all’insegna della leggerezza e come tale va preso. Buon divertimento!

Occhi a forma di pesce

Hai notato immediatamente gli occhi a forma di pesce? In questo caso è probabile che tu sia una persona estremamente adattabile, elastica e flessibile. Sei aperto verso le nuove idee e le nuove esperienze, che accogli in modo sereno anche quando ti spaventano un po’. Affronti la vita con calma ed equilibrio, prendendo le cose come vengono.

Volto

Se è il volto nel suo complesso ad aver catturato per primo la tua attenzione, probabilmente sei un sognatore dotato di fervida immaginazione e di grande inventiva. Ti appassioni continuamente di cose nuove, sfornando idee originali e talvolta bizzarre. Hai uno spirito molto creativo. Ti piace cambiare spesso e sperimentare esperienze insolite. Affronti la vita con entusiasmo!

