Test personalità: il posto a tavola che preferisci rivela chi sei

Ognuno di noi tende a prediligere un posto a tavola. C’è chi ama sedersi a capotavola, chi preferisce i lati e chi i posti centrali. Tu di solito dove ti siedi? La risposta potrebbe rivelare qualcosa sul tuo carattere.

Come sempre ti ricordiamo che i nostri test non hanno alcuna validità scientifica, ma sono semplici passatempi per staccare un po’ la spina. E come tali vanno presi.

Capotavola

È il posto più ambito, considerato d’onore, e se è il tuo preferito, probabilmente sei una persona che ama mettersi al centro dell’attenzione, ambiziosa e tendenzialmente leader. Probabilmente sei dotato di carisma e forte determinazione, non hai paura di osare e le grandi responsabilità non ti spaventano.

Vicino al capotavola

Se tendi a sederti vicino al capotavola, da un lato o dall’altro del tavolo, sei una persona ambiziosa e piena di idee, ma non sempre hai il coraggio e la determinazione necessarie per inseguire i tuoi sogni e soprattutto esaudirli. Bloccato in parte dall’insicurezza, in parte dal timore delle grandi responsabilità che ciò comporta.

I posti centrali

Se ti trovi di fronte a un lungo tavolo rettangolare, tendi a scegliere le posizioni centrali? In questo caso sei una persona che ama stare dietro le quinte. Non ti interessa apparire né distinguerti dagli altri, atteggiamento che tende a metterti in imbarazzo. Sei una persona socievole, generosa e molto empatica.

