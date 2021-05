Scegli una piuma e scopri qual è la tua missione (segreta) nella vita

Hai mai avuto la sensazione di essere nato per portare a termine un compito importante? Qualcosa che non ha necessariamente a che fare con la vita che conduci quotidianamente e nemmeno con la tua professione.

Stiamo parlando di una specie di missione segreta di cui forse tu stesso ignori la natura. Ebbene, con il test delle piume potresti scoprire di cosa si tratta. O perlomeno intuirlo vagamente. Curioso?

Ti basta scegliere una delle piume che vedi nell’immagine e leggere il profilo corrispondente. Come sempre, ti ricordiamo che si tratta soltanto di un gioco senza alcuna validità scientifica.

Piuma rosa

Se hai scelto la piuma tutta rosa, la prima che compare nell’immagine, la tua missione segreta ha a che fare con la natura. Ti senti rigenerato quando trascorri del tempo in campagna o in montagna, e sei molto sensibile verso le tematiche ambientali, da sempre. Difatti sei super-aggiornato su questi argomenti.

Piuma azzurra

Hai scelto la seconda piuma dell’immagine? Quella di colore azzurro? In tal caso è molto probabile che la tua missione segreta abbia a che fare con le altre persone e con l’empatia. Forse svolgi un lavoro di assistenza e ti senti molto appagato quando aiuti persone in stato di bisogno. Perché per te, in fondo, nulla è più importante della solidarietà e dell’aiuto reciproco. Che tu lo ammetta o meno!

Piuma bianca e viola

Hai scelto la terza piuma, quella di colore bianco e violetto? Probabilmente la tua missione segreta ha a che fare con i misteri dell’universo. Forse sei una persona che, consciamente o meno, ha scelto di evolversi spiritualmente, e anche se così non fosse, sei attratto da tematiche di questo genere. Per te l’ignoto è estremamente affascinante, la materia non ti basta.

Piuma rossa, bianca e azzurra

Se hai scelto l’ultima piuma, quella di colore rosso, bianco e azzurro, la tua missione segreta ha a che fare con le altre culture e tradizioni, le lingue straniere, i paesi lontani. Se ami viaggiare sei sulla buona strada. Stare sempre nello stesso posto non fa assolutamente per te. Hai uno spirito nomade innato. Chissà dove potrebbe condurti!

