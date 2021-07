Test personalità: scegli una pianta spontanea e scopri la tua vera natura

Rosa canina, tarassaco o borragine? Scegli la tua pianta spontanea preferita e scopri, con questo test, la tua vera natura.

Che aspetti? Fai la tua scelta e leggi il profilo che ti corrisponde. Come sempre, ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco.

Rosa canina

La rosa canina, le cui bacche sono una fonte di vitamina C, nasconde una duplice anima. Bella e delicata, come i suoi fiori, ma anche insidiosa per via delle spine. Se l’hai scelta, probabilmente sei una persona dolce e premurosa, paziente e gentile, ma non tolleri chi ti manca di rispetto. Non hai paura di difenderti quando lo ritieni necessario.

Tarassaco

Il tarassaco, o dente di leone, è una pianta che cresce spontaneamente in molti prati e produce un fiore dal caratteristico colore giallo acceso. Se l’hai scelto, sei una persona estremamente adattabile, piena di fiducia e speranza. Nonostante il tuo ottimismo, hai un animo molto delicato e ti offendi facilmente.

Borragine

Pianta selvatica commestibile, la borragine vanta innumerevoli proprietà benefiche. Nota come rimedio contro la stipsi, contro le infiammazioni della gola, contro eventuali crampi e gonfiori. Se l’hai scelta, sei una persona che ama prendersi cura di se stessa. Sei allegra, forte e determinata, difficilmente ti lasci scoraggiare dalle circostanze difficili.

ILLUSTRAZIONI: mirabilinto.com

