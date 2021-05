Scegli un pianeta e scopri di cosa hai veramente bisogno in questo momento

Ai pianeti del Sistema Solare nel corso del tempo sono stati attribuiti diversi significati simbolici. In ambito mitologico come nella lunga tradizione astrologica.

Ed è proprio ai pianeti che è dedicato questo divertente test, che non ha alcuna validità astrologica e nemmeno scientifica, ma che vuole essere un semplice passatempo.

Come funziona? Guarda l’immagine e scegli il pianeta che ti attira di più tra Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone e la Terra. Ricorda, non deve necessariamente corrispondere al tuo preferito. Quindi vai al profilo corrispondente per scoprire di cosa hai veramente bisogno in questo momento della tua vita.

Indice Mercurio

Venere

Terra

Marte

Giove

Saturno

Urano

Nettuno

Plutone

Mercurio

Se hai scelto Mercurio, in questo momento della tua vita senti il bisogno di avere a che fare con molte persone, hai voglia di ascoltare nuovi punti di vista e di comunicare con gli altri. Potresti puntare su un lavoro improntato alla comunicazione o iniziare a viaggiare e a conoscere nuove interessanti culture.

Venere

Hai scelto Venere? Hai bisogno di circondarti di bellezza nel senso più ampio del termine. Vai a qualche mostra, visita delle città ricche di storia, abbellisci casa con oggetti che appagano la vista. E circondati di persone curiose.

Terra

Hai scelto il pianeta Terra? In questo momento della tua vita hai bisogno di concretezza. Vuoi che i sogni, i desideri, le idee diventino realtà. Che aspetti a passare alla pratica?

Marte

In questo periodo della tua vita hai bisogno di lanciarti in grandi imprese. Senti che nulla può fermarti, che si tratti del raggiungimento di un obiettivo lavorativo o di altro genere. Hai la forza per affrontare qualunque sfida e qualunque ostacolo.

Giove

Se hai scelto Giove, hai bisogno di concederti qualche sfizio in più, soprattutto se hai vissuto ultimamente un periodo di privazioni. Sii generoso con te stesso. Tira fuori piccoli e grandi desideri dal cassetto.

Saturno

Se hai scelto Saturno, probabilmente hai bisogno di apprendere qualche “lezione di vita” che ancora ti sfugge. Non fingere che tutto vada bene, affronta la realtà, impara quello che devi imparare, e vai avanti.

Urano

Se hai scelto Urano, hai bisogno di innovazione. Introduci qualche novità nel tuo lavoro, in famiglia o nella tua vita. Cerca di proiettare lo sguardo nel futuro, intraprendi nuove strade senza paura.

Nettuno

Hai scelto Nettuno? Hai bisogno di lasciare più spazio all’immaginazione, alla fantasia, ai sogni. Presta ascolto ai loro messaggi, potrebbero svelarti segreti preziosi.

Plutone

Se hai scelto Plutone, in questo momento senti il bisogno di una trasformazione radicale in qualche ambito della tua vita. Rifletti e cerca di scoprire qual è il settore che necessita di una completa revisione.

