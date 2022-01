Test personalità: Principe Schiaccianoci, Regina delle Nevi o Piccola Fiammiferaia? Il personaggio delle fiabe che preferisci rivela chi sei

Nell’immaginario comune alcune fiabe riportano subito alla magica atmosfera del Natale. Basti pensare a un grande classico come “La Regina delle Nevi” di Andersen, alla sua “Piccola Fiammiferaia” o ancora al mitico Principe Schiaccianoci del racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Il test di oggi è dedicato proprio a questi 3 iconici personaggi, tutto ciò che devi fare è scegliere il tuo preferito e scoprire cosa rivela della tua personalità. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un passatempo per staccare un po’ la spina, senza alcuna validità scientifica.

Principe Schiaccianoci

Se hai scelto lo Schiaccianoci, sicuramente hai un carattere audace e coraggioso. Sei pronto alle sfide e non ti tiri mai indietro quando c’è da lottare per una causa in cui credi. Temerario e generoso, possiedi un pizzico di eleganza che fa di te un personaggio particolare e unico.

Regina delle Nevi

Se hai scelto la Regina delle Nevi, probabilmente sei una persona apparentemente fredda e distaccata che fatica ad esternare le proprie emozioni. Tuttavia quando trovi le persone giuste, ti riveli capace di grande empatia e buon cuore. Hai soltanto bisogno di lasciarti un po’ andare.

Piccola Fiammiferaia

Se hai scelto la Piccola Fiammiferaia, tendi a lasciarti un po’ dominare dalla vita e ti rifugi spesso in un mondo di fantasie che ti gratifica più di quello reale. Tuttavia il tuo animo delicato è una grande risorsa perché ti rende molto sensibile ed empatico. Osa un po’ di più.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: