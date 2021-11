Test personalità: scegli una lettera e scopri che personaggio dei cartoni Disney sei

Siamo cresciuti con i cartoni animati della Disney, capolavori d’animazione che continuano a conquistare il cuore di grandi e piccini. Da Biancaneve a Cenerentola, da Dumbo a Tarzan, da Alice nel paese delle meraviglie ad Hercules. Per non parlare delle produzioni più recenti come Frozen e Ralph Spaccatutto.

Se anche tu sei un fan della Disney, non puoi perderti il test di oggi. Ti basta scegliere una delle lettere che vedi nell’immagine per scoprire che personaggio sei. Ma non aspettarti che corrispondano alle iniziali dei personaggi, sarebbe troppo facile!

Alice

Hai scelto la lettera C? Il personaggio Disney che più ti assomiglia è senz’altro Alice nel paese delle meraviglie. Come lei, sei una persona molto curiosa e attratta dalle novità, ti annoi facilmente e hai bisogno di continui stimoli. Sei dotato di grande immaginazione, ami fantasticare e sei un grande sognatore.

La Bestia

Ricordi il protagonista maschile del cartone animato “La Bella e la Bestia”? Se hai scelto la lettera S, il personaggio Disney che più ti assomiglia è “La Bestia”. In apparenza sei rude, aggressivo e scontroso, ma adotti questo atteggiamento come scudo protettivo, che abbandoni non appena ti lasci andare.

Cenerentola

Hai scelto la lettera E? In questo caso il personaggio che più ti assomiglia è Cenerentola. Sei una persona molto generosa e gentile, sempre pronta ad aiutare gli altri, empatica e solidale. A tal punto che alcune persone tendono ad approfittarsene. Per te è difficile dire di no!

Jack Skeletron

Hai scelto la lettera K? Il personaggio che più ti assomiglia è Jack Skeletron, il sovrano del Paese di Halloween, protagonista di Nightmare Before Christmas. Un personaggio simpatico e molto curioso, carismatico e pieno di idee. Anche tu sei così, ottimista e sognatore, sempre pronto a gettarti in esaltanti avventure e ad appassionarti a qualcosa di nuovo.

