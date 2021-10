Test personalità: dimmi che tipo di pasta preferisci e ti dirò chi sei

Oggi si celebra la 23esima edizione del World Pasta Day, la giornata mondiale della pasta, voluta dall’Unione Italiana Food e dalla IPO (International Pasta Organisation). Un piatto nazionale che consumiamo spesso e volentieri, d’altronde è difficile resisterle!

In Italia ne esistono tra i 300 e i 400 tipi, te lo saresti mai immaginato?! Secca, fresca, corta, liscia, rigata e chi più ne ha più ne metta. Per renderle omaggio, visto che oltre a essere prelibata è anche ricca di qualità, le dedichiamo questo simpatico test. Come funziona?

Devi scegliere il tipo di pasta che preferisci tra quelli che vedi nell’immagine e scoprire, leggendo il profilo corrispondente, cosa la tua scelta rivela di te.

Indice Farfalle

Conchiglie

Fettuccine

Fusilli

Penne

Spaghetti

Farfalle

Amate da grandi e piccini, le farfalle sono leggere e delicate, ma anche molto versatili. Come suggerisce il nome, la loro forma ricorda quella di una farfalla, e se le hai scelte come pasta preferita, probabilmente sei una persona aperta ai cambiamenti, elastica e disposta a correre dei rischi. Credi che nella vita sia importante migliorarsi e diffidi delle verità assolute.

Conchiglie

Le conchiglie solitamente sono a base di grano duro e la loro particolare forma consente al condimento di aderirvi facilmente. Se le hai scelte, è probabile che tu sia una persona molto intuitiva e perspicace. Spesso prendi decisioni basandoti sull’intuito: ami affidarti all’invisibile.

Fettuccine

Le fettuccine sono simili alle tagliatelle ma un po’ più sottili, con una larghezza media che va dai 3 ai 5 millimetri. Se le hai scelte, probabilmente sei una persona molto socievole, estroversa e conviviale. Adori intrattenerti con parenti e amici, dialogare del più e del meno, confrontarti con altre persone scambiando opinioni e punti di vista.

Fusilli

I fusilli sono una pasta arricciata apprezzata in tutta Italia. Se li hai scelti, probabilmente sei una persona piuttosto nervosa e irritabile. Ti è difficile rilassarti davvero e ci riesci solo quando ti isoli dagli altri, immergendoti nella natura o nel silenzio più totale.

Penne

Le penne, a differenza di altri tipi di pasta dall’origine incerta, nacquero nel 1865 grazie a Giovanni Battista Capurro, che brevettò una macchina in grado di tagliare la pasta diagonalmente. Il loro nome si deve alla somiglianza con i pennini delle penne stilografiche. Se le hai scelte, probabilmente sei una persona molto creativa e dotata di spiccata sensibilità artistica. Un autentico sognatore dall’animo romantico e sensibile.

Spaghetti

Spaghetti aglio, olio e peperoncino, spaghetti cacio e pepe o al pomodoro, con qualunque condimento sono sempre buonissimi. Se li hai scelti, probabilmente sei una persona socievole e simpatica, ma tendi a pensare troppo. E spesso la mente ti gioca brutti scherzi. Inoltre dai troppa importanza alle opinioni altrui, finendo per innervosirti.

