Test personalità: pasta al pomodoro, con pesto al basilico o alle noci? La tua preferita rivela chi sei

La pasta è il piatto preferito degli italiani e i condimenti vegetariani per arricchirla sono innumerevoli, dal pesto fresco al pomodoro, dalle noci al radicchio.

Nel test di oggi ti chiediamo di scegliere il tuo condimento preferito tra pomodoro, pesto alla genovese e noci. Scoprirai così qualche curiosità su te stesso. La pasta parla!

Come sempre ti ricordiamo che questo test è un semplice gioco e come tale va preso.

Pasta al pomodoro

Hai scelto la pasta al pomodoro? Ti piacciono i grandi classici! Nella vita sei una persona che ama la semplicità, non ti metti troppo in mostra e anche nel lavoro preferisci stare dietro le quinte. Adori trascorrere il tuo tempo con gli amici e le persone care, ma hai bisogno anche di solitudine per ricaricarti.

Pasta con pesto al basilico

Hai scelto la pasta con pesto alla genovese? Sei un tipo dai gusti semplici ma raffinati. Non hai bisogno di circondarti di chissà quali lussi per vivere bene, ma la qualità per te è importante, in tutti gli ambiti. Sei una persona che ama approfondire, non ti accontenti della superficie.

Pasta alle noci

Hai scelto la pasta al sugo di noci? Sei un vero buongustaio a quanto pare! Di sicuro ti piacciono le tavolate in buona compagnia e probabilmente adori metterti ai fornelli, oltre che assaporare le succulenti pietanze. Goliardico, simpaticone, sempre pronto a fare festa. Un tipetto decisamente unico.

