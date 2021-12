Test personalità: pandoro o panettone? Il tuo preferito rivela chi sei

Nelle sfide natalizie che vedono competere panettone e pandoro, solitamente vince il primo. A idearlo fu probabilmente il garzone di Ludovico il Moro, che rimpiazzò il dolce bruciato preparato per il pranzo della Vigilia, con del pane arricchito da frutta secca. E così, per caso, nacque il panettone, che da subito conquistò tutta la corte. Dal nome del garzone, Toni, lo chiamarono “Pan del Toni”. E ad oggi il panettone rimane il simbolo per eccellenza del Natale.

Che dire invece del pandoro? A quanto pare esisteva un dolce simile presso la Repubblica Veneziana nel 1500, ma secondo altre fonti deriverebbe dal Nadalin del 1200. O forse dal Pane di Vienna di origine austriaca.

Ebbene, proprio pandoro e panettone sono oggi protagonisti del nostro test. Tutto ciò che devi fare è scegliere il tuo preferito e scoprire cosa rivela di te. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

Panettone

Hai scelto il panettone? Sei una persona molto legata alle tradizioni, tendi a provare nostalgia nei confronti del passato e soprattutto dell’infanzia, periodo che spesso idealizzi. Sei molto attento ai dettagli, anche a quelli che solitamente sfuggono alle altre persone.

Pandoro

Hai scelto il pandoro? Indipendentemente dalla tua età, hai un animo fanciullesco e sprizzi energia da tutti i pori. Ti entusiasmi facilmente per qualunque cosa attiri la tua attenzione, anche se con altrettanta rapidità perdi interesse. Non sei molto attento ai dettagli e spesso li tralasci.

