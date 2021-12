Test personalità: scegli il paesaggio che ti attira di più e scopri un tuo lato nascosto

Nel test di oggi ti proponiamo l’immagine di tre diversi paesaggi. Funziona in modo molto semplice: ti basta scegliere quello che ti attira maggiormente, senza pensarci troppo su, e leggere il profilo corrispondente.

Scoprirai così un lato nascosto del tuo carattere, di cui potresti essere consapevole o forse no. Come sempre ti ricordiamo che si tratta di un passatempo per staccare un po’ la spina e come tale va preso.

Paesaggio 1

Hai scelto il primo paesaggio sulla sinistra? Sei una persona con i piedi per terra, pratica, sicura di se stessa e molto concreta. Tuttavia in te si cela un lato romantico e poetico che emerge solo in determinate circostanze. Tendi infatti a mantenerlo segreto forse per timore di mostrarti vulnerabile.

Paesaggio 2

Hai scelto il paesaggio nel centro? Sei il classico tipo con la testa tra le nuvole. Ti rifugi spesso nel mondo della fantasia, dove ti senti libero di fare ed essere ciò che vuoi. Tuttavia ti circondi di persone molto diverse da te, tendenzialmente più concrete e pratiche. Su di loro proietti una parte di te stesso con cui probabilmente non vuoi venire a patti. La trovi noiosa, anche se sotto sotto la ritieni importante.

Paesaggio 3

Hai scelto l’ultimo paesaggio sulla destra? Sei una persona equilibrata e paziente, difficilmente perdi le staffe perché eserciti molto controllo su te stesso. Tuttavia si cela in te un lato molto più selvaggio e indomabile, che emerge soprattutto quando ti allontani dalla tua comfort zone. Come quando viaggi in paesi lontani o ti ritrovi nel bel mezzo di perfetti sconosciuti.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: