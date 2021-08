Test personalità: scegli un orologio a cucù e scopri il messaggio segreto che vuole svelarti

Gli orologi a cucù sono originari della Foresta Nera, in Germania, dov’è possibile ammirarli in tutta la loro magica bellezza, percorrendo la suggestiva strada degli orologi. Lungo il percorso si possono ammirare anche cucù giganti, come quelli di Hornberg e di Triberg.

Ma chi inventò gli orologi a cucù? A quanto pare fu Franz Ketterer, nativo di Schönwald, a inizio XVIII secolo, a introdurre un sistema in grado di riprodurre il verso del cuculo, contribuendo così a renderli inconfondibili.

Ebbene, il nostro test di oggi è ispirato proprio a questi preziosi oggetti d’artigianato. Come funziona? Per scoprire il messaggio segreto che il cuculo vuole svelarti, ti basta scegliere un orologio a cucù tra quelli che vedi nell’immagine e leggere il profilo corrispondente.

Orologio a cucù 1

Se hai scelto il primo orologio a cucù sulla sinistra, il messaggio segreto del cuculo è questo: hai bisogno di prenderti una pausa da tutte le tue attività per riflettere bene sul futuro e su ciò che desideri davvero. Ti aiuterà a fare chiarezza.

Orologio a cucù 2

Hai scelto il cucù centrale? Il messaggio segreto del cuculo è il seguente: non lasciarti distrarre dai troppi pensieri, cerca di focalizzare l’attenzione solo sulle cose davvero importanti. Affronta le tue paure e ritrova la serenità. La meditazione potrebbe aiutarti.

Orologio a cucù 3

Hai scelto il cucù sulla destra? Il messaggio segreto del cuculo è questo: ti aspetta un periodo pieno di impegni, costruttivo e ricco di soddisfazioni. Fai un po’ di ordine e concediti un po’ di riposo prima del grande momento, avrai bisogno di tutte le tue forze.

