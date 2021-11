Test personalità: le onde che ti attirano di più rivelano come affronti le avversità

Le onde vengono spesso associate al divenire, alla trasformazione, ma anche all’evoluzione. Non a caso nei sogni rappresentano il cambiamento, la rigenerazione e talvolta, quando risultano particolarmente grandi, anche il turbamento. E oggi sono proprio loro le protagoniste del nostro test.

Tutto ciò che devi fare è guardare l’immagine e scegliere le onde che ti attirano di più. Scoprirai così in che modo affronti le avversità.

Come sempre ti ricordiamo che si tratta di un semplice gioco per passare il tempo e come tale va preso.

Onde 1

Hai scelto le onde sulla parte superiore dell’immagine? Affronti le avversità con equilibrio e saggezza, non ti lasci scoraggiare dagli eventi ma cerchi di adattarti ai cambiamenti, anche quando sono destabilizzanti. Tendi a valutare la situazione con un certo distacco.

Onde 2

Hai scelto le onde centrali? Affrontare le avversità non fa per te! Anche le piccole sfide ti mettono ansia, temi di fare la mossa sbagliata e la paura spesso ha il sopravvento. A nessuno piacciono le esperienze negative, ma per te sono un vero e proprio incubo.

Onde 3

Hai scelto le onde posizionate sulla parte inferiore dell’immagine? Quando ti si presenta qualche avversità, all’inizio tendi a demoralizzarti e a ingigantire i problemi. Tuttavia, una volta passata la fase più critica, riesci a ritrovare la sicurezza in te stesso e ad accettare le sfide con maggiore serenità.

