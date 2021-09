Test personalità: scegli un olio essenziale e scopri di cosa hai bisogno

Gli oli essenziali sono prodotti naturali ricavati dalle piante, potremmo dire la loro essenza più pura, impiegati per molteplici scopi e dalle innumerevoli proprietà.

Utilizzati in aromaterapia, nella preparazione di incensi, per i massaggi (purché non puri). E ancora per preparare pediluvi, bagni rilassanti, pot-pourri. Benefici sì ma non innocui, motivo per cui vanno utilizzati con particolare attenzione onde evitare reazioni avverse.

Olio essenziale di lavanda, olio essenziale di limone e olio essenziale di rosmarino oggi sono i protagonisti del nostro test. Devi scegliere il tuo preferito e leggere il profilo corrispondente per scoprire di cosa hai bisogno in questo momento. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

Olio essenziale di lavanda

Simbolo dell’aromaterapia, è uno degli oli essenziali più utilizzati e conosciuti. Delicato, dalle proprietà calmanti e rilassanti, l’olio essenziale di lavanda è perfetto per conciliare il buonumore, il relax e il sonno. Se l’hai scelto, hai bisogno senz’altro di un periodo all’insegna del più totale relax. Probabilmente è da tanto che non ti concedi una pausa, ma senti che è il momento di farlo perché hai quasi completamente esaurito le forze.

Olio essenziale di rosmarino

L’olio essenziale di rosmarino viene utilizzato per molteplici scopi, è tonificante, energetico, stimola positivamente i nervi, il cuore e il fegato. Viene anche consigliato per rivitalizzare il cuoio capelluto. Se l’hai scelto, hai bisogno di uscire dal tran tran quotidiano per ritrovare l’entusiasmo perduto. Probabilmente ti senti fiacco, demotivato, un po’ spento, incapace di vivere con slancio e passione. Parti per un viaggio o prova qualcosa, anche una semplice esperienza che hai sempre desiderato ma non ti sei mai concesso.

Olio essenziale di limone

L’olio essenziale di limone viene ricavato per spremitura, distillazione o per estrazione con solvente dalla scorza del limone. Profumato, vanta proprietà antibatteriche e antivirali, digestive e antiossidanti. Se l’hai scelto, hai bisogno di fare chiarezza in qualche ambito della tua vita, abbandonando qualcosa che non funziona più e conservando solo ciò che ritieni giusto e buono per te. È tempo di “grandi pulizie”.

